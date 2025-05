Page asegura que sus conversaciones con Ábalos fueron "mínimas" y con Cerdán siempre fueron "en un tono bastante amable"

TOLEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente de la Comunidad Autónoma Emiliano García-Page, cree que los mensajes de WhatsApp desvelados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su exministro José Luis Ábalos demuestran que había "tensiones" en el seno del partido desde el año 2012 y que las opiniones enfrentadas entre miembros socialistas no son "ningún teatrillo.

García-Page, en una entrevista este lunes en Onda Cero, ha opinado que con estos mensajes se ve que el problema en el PSOE no es "simplemente de poder" o de "no dejarle gobernar al que está arriba". "Hay un problema de fondo que se abrió entre los que no estábamos por gobernar a cualquier precio y los que en cualquier momento podían hacerlo", ha manifestado.

En todo caso, en lo que a él mismo respecta, García-Page ha apuntado que aunque "había tensión", sus conversaciones con Ábalos fueron "mínimas" y ha mantenido "alguna más" con Santos Cerdán, aunque "en un tono bastante amable y bastante razonable". "A lo mejor se trata de que me dieron por perdido desde el primer momento", ha ironizado.

(Seguirá ampliación)