Page avanza un acuerdo "muy próximo" con Eurocaja Rural, a quien pide preservar "el entendimiento"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la cena de hermandad que Eurocaja Rural. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha desvelado un acuerdo "que está ya muy próximo" entre el Ejecutivo que preside y Eurocaja Rural. "Sois de tanta confianza con nosotros como para depositaros, ni más ni menos, que lo que es más sagrado", ha avanzado.

Así lo ha avanzado durante la cena de hermandad que Eurocaja Rural ha celebrado este viernes con motivo de su Asamblea General Ordinaria en su emplazamiento habitual, el Hotel Beatriz de la capital regional.

Según informa el Gobierno regional, García-Page ha destacado el trabajo "y el buen clima" de esta entidad, Eurocaja Rural, que ha pedido preservar.

"Yo os pido que preservéis el entendimiento, incluso la unanimidad, que no está prohibida", especialmente en el momento actual, "donde muy poca gente, muy poquitos, pero muy importantes, se han propuesto que en España que estemos a leche limpia una mitad contra la otra mitad".

También durante su alocución, el presidente castellanomanchego ha felicitado a los socios y socias de Eurocaja Rural por sus buenos resultados.

"Con tanta gente que quiere ser lo mejor del mundo, lo más guay, realmente lo que va a merecer la pena es ser normal, es decir, aprobar las cuentas, aprobar los presupuestos, rendir cuentas e, incluso, cumplir con lo que se dice", ha añadido.

Las últimas palabras del presidente han sido para agradecer y poner en valor "que seáis una caja con rostro humano, que la mayoría de los clientes puedan decir que se han visto con alguien", porque tras los últimos dos siglos donde lo que ha primado han sido "los éxitos de las máquinas", lo que va a tener "valor" en el futuro será "lo que hagamos las personas, lo que sea auténtico, lo que nos permita mirarnos a la cara y no solo a través del WhatsApp", ha asegurado.

En clave política, ha reflexionado sobre la crispación que vive el país, que "no se justifica ni por la economía, ni por las cuentas, ni por el empleo". A su juicio, "es de diseño" y responde al "interés de unos pocos, quizás para tapar sus propias debilidades, en que haya enfrentamiento y haya demasiada crispación".

De ahí que haya llamado a "no entrar al trapo, a no caer en la trampa" que "nos tienden todos los días en las redes sociales, la vida política. No nos merecemos esto en este país, ni en esta región", donde, ha ahondado, "sabemos perfectamente lo que es entenderse, escuchar, dialogar".