Page, a García Carrión y Félix Soliss: "Os necesitamos a los dos. Sufrimos cuando hay problemas"

CIUDAD REAL 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tenido palabras de mediación entre las bodegas de la DO Valdepeñas Félix Solís y García Carrión, enfrentadas judicialmente por presuntas denuncias de competencia desleal y publicidad engañosa.

"A dos empresas que son de las más trascendentes que tiene la región, de las que más nos pasean por el mundo entero y mejor imagen nos dan, a Félix y a Pepe. A Pepe y a Félix --ha dicho en alusión a sus responsables-- Os necesitamos. A los dos".

"Estamos orgullosos. Y sufrimos cuando hay problemas. Y, además, hemos evitado y nos hemos resistido a la tentación siempre de decir, no, es que esto no se va a arreglar hasta que solo quede uno. No. Sería lamentable para todos. Necesitamos a los dos. Nos sentimos orgullosos", ha insistido.

El titular del Ejecutivo castellanomanchego ha realizado estas manifestaciones tras firmar en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, los nuevos estatutos de la Asociación Interprofesional Vinos de Valdepeñas, a la que pertenecen tanto García Carrión y Félix Soliss.