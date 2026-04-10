Page insiste en que el PSOE debería ser acusación en el 'caso Koldo' y reafirma que son "los principales perjudicados"

Archivo - El presidente regional, Emiliano García-Page, en una foto de archivo. - PIEDAD LOPEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha insistido este viernes en que el PSOE debería personarse como acusación en el juicio por el 'caso Koldo' y ha reafirmado que "por mucho daño" que puedan hacer las sentencias por estos presuntos casos de corrupción el PSOE "es un partido honesto".

Así lo ha afirmado este viernes en una entrevista en Antena 3, donde ha realzado que el PSOE es un partido "repleto de miles y miles de personas honestas" de una manera "estructural". "Somos los principales perjudicados de que algunos de los nuestros abusen o roben", ha opinado.

En este sentido, ha renegado de que la opinión pública "crea que, porque un exdirigente del PSOE haya hecho algo feo, ya estamos todos los socialistas manchados". "Eso es injustísimo", ha lamentado.

El presidente castellanomanchego y también secretario general del PSOE en la región ha apuntado que le "agradaría sinceramente" que su partido no se conformara con "negar las cosas", sino que diera "un paso más", poniéndose del lado de la acusación a "todos aquellos que abusan" del partido.

Algo, que, ha justificado, se debe a que el PSOE "es parte, se supone, afectada, víctima de todo esto, de esta presunta trama", ya que se está viendo afectado "el prestigio y la dignidad" de los socialistas.

A su juicio, lo que debe aclararse es "quién era el receptor" de presuntos pagos irregulares, manifestando que si alguien ha usado al PSOE como "una especie de lavadora de dinero" eso "no es financiación para nada irregular" sino que, "al contrario, es abuso de una estructura para negocio personal".

"Eso nos tendría que llevar a ser acusación clarísima", ha apostillado.

En todo caso, García-Page cree que la parte positiva es que, estando el asunto en los tribunales, los jueces van a emitir sentencia "y eso va a clarificar muchísimo los comportamientos".