Page no considera "una broma" la citación del Supremo sobre el 'caso Koldo' y confía en que "no haya nada que temer"

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que "la citación ante un juez nunca es una broma" y ha confiado en que "no haya nada que temer", después de que el magistrado del Tribunal Supremo a cargo del denominado 'caso Koldo', Leopoldo Puente, acordara citar este lunes como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido Celia Rodríguez.

A preguntas de los medios en un acto en Villarrubia de Santiago (Toledo), García-Page se ha pronunciado de este modo tras esta citación aclarar los pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

"Espero y confío en que no haya nada que temer", ha expresado el presidente regional, mostrando su convencimiento de que "el PSOE no tiene financiación ilegal" y más bien "lo que se tiene que haber producido, es que haya gente que ha abusado del PSOE", que ha venido a llevarse "más que a aportar".

No obstante, ha señalado que le sorprendería "muchísimo que aparecieran nuevas informaciones", pero, ha afirmado, "vivimos una época donde no acabamos de sorprendernos casi todas las semanas con algo".

Recalcando que "es evidente" que el juez ha visto "suficientes elementos en la realidad como para, por lo menos, buscar información", ha señalado que "hasta ahí es evidente" que el magistrado está haciendo su trabajo.

"Hay que dejar a la justicia que haga su trabajo. A todos nos conviene que lo que haya se aclare y sea lo más transparente posible. En eso consiste colaborar con la justicia", ha insistido.

Finalmente, preguntado por el hecho de que estén faltando explicaciones por parte del PSOE en este caso, ha afirmado que la "única explicación es que no hay financiación", defendiendo que dentro "del sistema de derechos y garantías, las explicaciones las tiene que dar el que acusa, no el que se defiende".