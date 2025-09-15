Page pide conocer qué ha pedido Junts a Yolanda Díaz para las 37,5 horas para que ella diga que "no vende a España"

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este lunes conocer qué ha pedido Junts a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para apoyar la rebaja de la jornada hasta las 37,5 horas semanales, y que ha llevado a que la vicepresidenta asegurara que ella tiene límites y que no va a entregar a su país.

Durante la presentación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral en el Palacio de Fuensalida en Toledo, García-Page ha hecho alusión al debate de los Presupuestos Generales del Estado, unas cuentas que el presidente castellanomanchego no sabe si saldrán o no saldrán adelante.

Ha hilado este asunto con el rechazo del Congreso la semana pasada a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y ha aprovechado para decir que en este tema coincide con los planteamientos que escuchó el otro día a la vicepresidenta Yolanda Díaz.

"Quiero decir con claridad que coincido en que para empezar a hablar con gente de la calaña de la extrema derecha que significa Junts, para hablar con esa gente hay que tener muy claro cuáles son los límites del país y una determinación evidente de no vender España. Coincido y lamento que lo tenga que decir alguien del Gobierno", ha abundado el presidente de Castilla-La Mancha.

"Lo cierto y verdad --ha añadido García-Page-- es que me gustaría escuchar qué cosas ha reclamado Junts en la negociación para la reducción de la jornada laboral a la vicepresidenta del Gobierno que ella ha negado porque significaría vender España. Me gustaría que eso se supiera. No sea que se vuelvan a plantear", ha avisado.

Al presidente castellanomanchego le interesa "dejar muy claro que el énfasis que pone la vicepresidenta del Gobierno en decir que ella no vende a España; en qué medida significa que está en venta. Si no para ella, para otros", ya que, según ha recordado, "vamos a abordar todos el debate sobre la financiación autonómica".