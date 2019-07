Page valora el "esfuerzo de Sánchez" por formar Gobierno y admite que si llega a acuerdos es porque "lo necesita"

Actualizado 05/07/2019 11:00:36 CET

TOLEDO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido este viernes el "esfuerzo de Pedro Sánchez por conseguir un Gobierno en el que se sienta el propio presidente a gusto, cómodo y en confianza".

"Tiene mucho valor, si no puede ser de otra manera y al final tiene que llegar a acuerdos es siempre porque lo necesita, nunca porque el que lidera el gobierno lo quiera. Nadie quiere gobiernos de coalición pudiéndolos tener de mayoría. Es evidente", ha dicho García-Page, en una entrevista en Antena 3, que recoge Europa Press.

Sobre el ofrecimiento del líder nacional del PP, Pablo Casado, que ha dicho estar dispuesto a apoyar los presupuestos del 2020 si Sánchez no aumenta los impuestos, García-Page ha dicho que le "parece correcto que haya conversación y diálogo entre Sánchez y el líder de la oposición", pues, finalmente, Casado es el líder de la oposición "en términos numéricos".

Dicho esto, ha señalado que "aunque la gente mira a Ciudadanos y le pide que se abstenga ante la investidura del Sánchez", la situación de la formación naranja no es la misma que la del PP. "No digo que --los 'populares'-- tengan ninguna deuda, pero no puede olvidar que en su momento, el PSOE , con un desgarro interno, hizo el favor al país de desbloquear la situación", ha dicho en alusión a la investidura de Mariano Rajoy.

De ahí que haya insistido en que si el PP se abstuviese para investir a Sánchez presidente del Gobierno "tendría una explicación sensata para la inmensa mayoría de los españoles, aunque solo sea por equilibrar lo que ha pasado en España en los momentos más difíciles y por dar un ejemplo de salud política y democrática". "Hay que distinguir abstención táctica de compromiso de legislatura", ha añadido.

Y es que, el presidente castellano-manchego ha confesado que lo que "más le desagrada" es que en la situación política actual "haya demasiada tensión personal entre los muchos dirigentes que hay en España". "Eso, cada uno por su lado, debe corregirlo".

ACUERDO EN NAVARRA

Preguntado sobre el preacuerdo entre PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra para la formación de Gobierno en la Comunidad Foral, el ya presidente de Castilla-La Mancha ha indicado que "lo verdaderamente importante" es que los gobiernos que salgan de estos procesos de investidura "no se sientan, y menos aún reconozcan, que están hipotecados por el voto de los extremistas con los que nadie quiere hablar".

Sobre "la "bronca" que están protagonizando Vox, Ciudadanos y PP en la Comunidad de Madrid y en Murcia, García-Page ha afirmado que no se corresponde "para nada" con la importancia que los ciudadanos dan a las elecciones.

"La gente puede entender que se discuta por conceptos, por políticas de fondo, pero en algunos sitios se está jugando a utilizar peones para mover ficha en otros lugares", ha dicho Page, que ha asegurado que estas situaciones son fruto del desastre electoral del PP, "y eso les tiene que tener muy molestos", ha concluido.