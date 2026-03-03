El Parque Científico de Albacete sumará 6.500 m2 para dar cabida a la incubadora empresarial de Agencia Espacial Europea

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, se ha felicitado tras conocerse que la región y su Parque Tecnológico de Albacete hayan sido elegidos para la puesta en marcha de una incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea, lo que hará que el Parque Científico y Tecnológico de Albacete crezca en 6.500 metros cuadrados para dar cabida a las nuevas sociedades.

Tal y como ha dicho en rueda de prensa, tras conocerse la noticia, la región "llevaba tiempo trabajando" para conseguir esta consideración, que vendrá de la mano de un millón de euros para programas de incubación que durarán dos años para empresas con base tecnológica.

Tras aclarar que el trabajo que desarrollen estas empresas "no tiene que ser exclusivamente para el servicio espacial", ha confiado en que toda la tecnología que se va a desarrollar tras este movimiento "sirva para contribuir y colaborar con otros sectores emergentes", como la precisión en la gestión del agua, la transición energética, la agricultura de precisión o la logística avanzada.

Todo ello para impulsar un Parque Científico y Tecnológico que ya suma 69 empresas con más de 1.600 empleados, en una infraestructura que verá cómo se suman 6.500 metros cuadrados nuevos para ampliar la zona de asentamiento de las nuevas empresas que vendrán.

Además, esta noticia servirá, ha dicho Amador Pastor, para avanzar en materia de formación, ya que "supondrá una oportunidad para todos nuestros jóvenes".