El párroco hellinero José Agustín Martínez será nombrado Tamborilero de Honor de Hellín este Miércoles Santo

Tamborada en Hellín. - ASOCIACIÓN DE PEÑAS DE TAMBORILEROS DE HELLÍN

ALBACETE 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El párroco hellinero José Agustín Martínez González será nombrado Tamborilero de Honor de Hellín este Miércoles Santo durante el tradicional acto que se celebra en la localidad dentro de su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional.

Martínez, párroco del Corazón de Jesús, ha sido elegido por unanimidad para recibir esta distinción por su dedicación a los colectivos sociales, religiosos y de Semana Santa y Tamborada.

El presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros de Hellín, José Luis Jiménez, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que la Asociación ha valorado "el buen hacer a los demás, la voluntad, el altruismo y la filantropía que tiene" José Agustín, una persona "muy querida" en Hellín.

Además, la alcaldesa de Moncada (Valencia), Amparo Orts Albiach, recibirá el título de Tamborilera del Año 2026 durante este mismo acto, tras recibir el apoyo mayoritario "por su promoción y vinculación a Hellín" a través de la Asociación de Tamborileros de Hellín-Moncada.

Jiménez ha recordado que hay un colonia de emigrantes hellineros desde mediados del siglo pasado en este municipio valenciano, donde crearon una Asociación de Tamborileros que cuenta "con un considerable número de socios", y la alcaldesa ahora homenajeada "siempre les ha apoyado en todos los aspectos".

A ambos se les impondrán los atributos típicos del tamborilero justo delante de la escultura de los Tamborileros, ubicada en el Jardín Martínez Parras, obra de Francisco Ruiz Oliva, de la que en este 2026 se cumplen 50 años.

Por este motivo, el escultor también recibirá un "pequeño homenaje" durante este acto, como ha comentado el presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros de Hellín, quien resulta que esta es "una obra icónica" que representa la tamborada hellinera y que incluso ha hecho que este jardín no se conozca por su nombre oficial sino "como el de los tamborileros".

EXALTACIÓN EN 2028

Tras la participación del municipio en las XXXIX Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo de La Puebla de Híjar (Teruel) a mediados de este mes de marzo, la Asociación --como ha reconocido-- ya trabaja con el alcalde, Manuel Serena, y con el concejal de Semana Santa de Hellín, Armentario López, en este evento que Hellín acogerá en 2028.

"Llevamos tomando nota de los demás pueblos, de cómo lo hacen, con información de cómo se van desarrollando, de las ubicaciones de los actos, de la infraestructura, de las comidas y del hospedaje", ha destacado José Luis Jiménez.

Respecto a las tamboradas de este año, ha apuntado que los horarios "siguen siendo los mismos", y que van a continuar los paneles informativos comunicando los horarios de paso y de corte en aquellos casos en que coincidan el toque del tambor y las procesiones, una medida que ha hecho que la gente se vaya "concienciando", hasta el punto de que el pasado año la Policía felicitó a los tamborileros, ha admitido, por el buen desarrollo de esas jornadas concretas.

Para concluir, el responsable de la Asociación de Peñas de Tamborileros de Hellín ha hecho un llamamiento para que los tamborileros respeten los horarios de las tamboradas y las procesiones, y les ha animado a que disfruten de ambas.