Partidos minoritarios de C-LM piden que Ley Electoral se apruebe por 2/3

Partidos minoritarios de Castilla-La Mancha han presentado una enmienda a la reforma del Estatuto de Autonomía de la región en el Congreso de los Diputados, a través del grupo Compromís-Equo, solicitando que la Ley Electoral sea aprobada por "dos terceras partes de los diputados de las Cortes".

Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa el secretario general del Partido Castellano (PCAS), Pedro Manuel Soriano, junto con el coordinador provincial de Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), Antonio López.

De esta manera, el pasado 19 de diciembre --a través del diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví--, el Partido Castellano (PCAS), EQUO, Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), Unidad Castellana (UDCA), Unidad Regional Independiente (URI) y Por Un Mundo Más Justo (M+J) presentaron "una única enmienda" al artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que abre la puerta a reducir a la mitad el número de diputados en las Cortes autonómicas.

"Nos pusimos de acuerdo para enmendar y hacer reflexionar al PP y al PSOE de que hay más partidos en Castilla-La Mancha aparte de ellos y de que esta reforma solo iba a servir para implantar el bipartidismo obligatorio", ha comentado Soriano.

Pedro Manuel Soriano ha explicado que la enmienda pretende "ahondar en la reforma del articulo 10.2" por lo que se pide que la Ley Electoral de Castilla-La Mancha "se apruebe en una votación de conjunto en las Cortes por las dos terceras partes de los diputados".

"La reforma del Estatuto se aprobó por mayoría absoluta, la Ley Electoral se puede aprobar por mayoría absoluta y sin embargo la Ley del Gobierno que fija las retribuciones y las prebendas de los cargos necesita una mayoría cualificada. Nosotros eso no lo entendemos", ha comentado el responsable de PCAS, quien ha afirmado que por ello se piden las dos terceras parte de las Cortes.

"Quitamos la tentación de que cada vez que vienen mal las encuestas se pueda modificar la Ley Electoral a su antojo. De esta manera van a tener que pactar siempre con los demás grupos políticos de las Cortes para llevar acabo esta reforma", ha subrayado.

CIRCUNSCRIPCIÓN ÚNICA

De otro lado, Soriano también ha explicado que el texto presentado recoge la petición de que se mantenga el número de diputados en las Cortes según el Estatuto de Autonomía actual y fijado en una horquilla entre 47 y 59 diputados, así como la circunscripción electoral única.

"Pedimos que la circunscripción electoral sea única, que sea toda la Comunidad Autónoma, eliminando la parte del texto en la que dice que se haga un reparto por provincias".

Igualmente, ha afirmado que los partidos minoritarios de la región también han solicitado en su enmienda que en la Ley Electoral que se desarrolle posteriormente a la reforma del Estatuto se "especifique que el reparto de escaño no se establezca por un porcentaje mínimo de votos. Pedimos que se elimine el suelo que hay actual del 5 por ciento para el reparto de escaños".

Finalmente, Pedo Manuel Soriano ha asegurado que cuando el proceso llegue al Senado los partido minoritarios "volveremos a hablar con lo grupos de Senado para que nos presenten enmiendas y cuando llegue la reforma de la Ley Electoral a Castilla-La Mancha hasta donde lleguen nuestras fuerza seguiremos dando guerra y presentando enmiendas en las Cortes".

Del mismo modo se ha pronunciado Antonio López, quien ha apuntado que los partidos minoritarios de Castilla-La Mancha "no se han quedado con los brazos cruzados". "Vamos a seguir peleando hasta el final para conseguir que este atraco de las Cortes no se lleve a cabo. Pedimos que en el Congreso tengan la cabeza clara y no vayan a llevar a cabo esta tropelía".