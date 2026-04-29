Patricia Franco reivindica el crecimiento comercial de la región en los Premios Nacionales de Comercio Interior 2025

La Consejera De Economía, Empresas Y Empleo, Patricia Franco, Ha Asistido Al Acto De Entrega De Los Premios Nacionales De Comercio Interior. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios en el sector del comercio en la región ha superado los 28.700 millones de euros después de crecer un 40,5% desde el año 2018, y de hacerlo además 8 puntos por encima de lo que ha crecido en el conjunto del país.

Así lo ha señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante el acto de entrega de los Premios Nacionales de Comercio Interior 2025, que se ha celebrado hoy en Toledo, consolidando a Castilla-La Mancha como epicentro de reflexión, debate y pensamiento en torno al sector en todo el país en los dos últimos días, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En el evento, que ha sido presidido por la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, la consejera ha agradecido al Ministerio la elección de Castilla-La Mancha para acoger estos premios en la edición de 2025, así como para ser sede de la Mesa de Directores Generales celebrada en la tarde del martes en la Mezquita de Tornerías y que contó con la presencia de directores generales de comercio de todas las comunidades autónomas del país.

Ambas citas, junto con el sexto encuentro de la comisión C4 de comercio, consumo y competitividad de la CEOE, creada en 2019 y que ha celebrado su reunión este miércoles en Toledo, "ha puesto en Castilla-La Mancha el punto de encuentro para la reflexión y el debate en torno al sector en todo el país".

Durante su intervención, Patricia Franco ha valorado la labor que los comercios realizan día a día en todos los puntos de Castilla-La Mancha, especialmente el papel que representan los comercios de cercanía en las zonas rurales y en los municipios en riesgo de despoblación, "donde prestan mucho más de una actividad de venta y son auténticos vertebradores y cohesionadores de nuestra tierra".

Por ello, y por las diferentes realidades que conviven en el sector del comercio en la región, la consejera ha señalado el valor de que la actividad del comercio crezca en Castilla-La Mancha por encima de la media nacional.

"La cifra de negocios ha crecido en un 40,5% desde el año 2018, el último año de referencia a partir del cambio metodológico y supera ya los 28.700 millones de euros", ha indicado Patricia Franco, remarcando que ese crecimiento está 8 puntos por encima del comportamiento del sector a nivel nacional en este mismo periodo, a lo que se suma "que el empleo haya crecido un 3%, contando en la actualidad con alrededor de 100.000 personas, 60.000 de ellas dedicadas al comercio minorista; y que en este periodo también se hayan abierto cerca de 2.000 establecimientos comerciales en la región".

Además, la consejera ha querido trasladar al conjunto del sector del comercio en la región el apoyo y el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha para continuar trabajando por su promoción, crecimiento y visibilización "en el marco del Plan Estratégico de Comercio que aprobamos el pasado año, y a través de órganos participativos como el Observatorio del Comercio de Castilla-La Mancha", para seguir avanzando en el desarrollo de una actividad que "con su trabajo día a día, desde pequeños establecimientos hasta autónomos y empresas familiares, hacen una labor y un servicio que van más allá de las ventas, y que es fundamental para la comunidad", ha finalizado.