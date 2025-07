La patronal de C-LM, preocupada por que en España haya más funcionarios que autónomos: "Son improductivos"

TOLEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Regional de Empresas de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, se ha mostrado preocupado por el hecho de que "por primera vez en la historia de España, haya más empleados públicos que empresarios autónomos".

Así ha reaccionado el líder de la patronal, durante una rueda de prensa en Toledo, preguntado si las empresas de la región se están resintiendo por la situación política tanto nacional como internacional.

En esta marco, ha asegurado que el dato del aumento de los trabajadores funcionarios "va indicando hacia dónde va el país" que, a su entender, "no es un país amigo de las empresas ni de los empresarios autónomos y, por supuesto, empresarios y empresarias".

"La empresa no tiene sexo, pero los que la dirigen sí. Creemos que vamos por un camino que no es el adecuado, porque en el momento en que un país tenga más funcionarios públicos, que de por sí son improductivos, no digo yo que no hagan falta, digo que son improductivos, que no producen, frente a los empresarios autónomos, que son la economía real".

Además del aumento de los funcionarios, a la patronal castellanomanchega, tal y como ha indicado su presidente, le preocupa la amenaza de los aranceles de Estados Unidos que, de cumplirse, "supondría que las empresas de la región dejarían de exportar un millón de euros diario".

Tras asegurar que son más de 250 empresas las que en Castilla-La Mancha exportan a Estados Unidos, ha lamentado que el Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles no haya hecho "un traje a medida para cada una de estas empresas".

"Nosotros lo dijimos el primer día que se reunió que en Castilla-La Mancha, tenemos la oportunidad y la suerte de hacer un traje a medida a cada una de las empresas. Porque son 250 empresas las que están exportando. Vamos a sentarnos con cada una de ellas porque cada una de ellas tiene unas características totalmente diferentes. Todavía no lo hemos hecho, no hemos empezado a hacerlo".

De igual modo, ha puesto el foco en que la economía nacional "dependa y viva de la deuda pública", alertando de que "no puede ser bueno", que se están financiando proyectos con cargo a deuda. De ahí que haya reclamado "equilibrio".