Pensionistas de Naturgy protestarán este martes ante su sede por el "recorte" de sus bonificaciones de luz y gas

TOLEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pensionistas y extrabajadores de la empresa Naturgy han convocado una concentración de protesta este martes a las puertas de la entidad en la zona de Avenida de América de Madrid por lo que consideran un "recorte" en las bonificaciones que percibían hasta la fecha.

Según la nota de prensa remitida a Europa Press, los desvinculados de la entidad, entre los que hay personal castellanomanchego, explican que la protesta está diseñada para "mantener y respetar los derechos adquiridos y de los salarios".

Por esta razón, y de forma paralela a la preparación de la Junta de Accionistas, apuntan los protestantes que tras el anuncio de "los extraordinarios resultaos del último ejercicio, que superan los 2.000 millones de euros de beneficios"; y además de estar "dispuestos a aumentar los dividendos a los accionistas en un 6%"; la dirección de Naturgy "plantea en la Mesa Negociadora del IV Convenio Colectivo que los 3.000 trabajadores que en el último ejercicio han luchado para tal éxito, pierdan poder adquisitivo con incrementos salariales por debajo del IPC".

Explican en esta nota de prensa que "a los trabajadores con más antigüedad y a más de 8.000 pensionistas se les recorte el salario en especie que están recibiendo en forma de bonificaciones en el precio de la energía eléctrica y del gas".

Con este escenario, aclaran que "la empresa se queja de que los pasivos han judicializado este asunto". "En el III Convenio Colectivo del Grupo Naturgy 2021-2025, firmado entre la Dirección de Naturgy y una mayoría sindical, acordaron que a los trabajadores provenientes de Unión Fenosa que mantenían en un Anexo de 'Condiciones Ad Personam' el derecho a la bonificación en el precio de la energía eléctrica hasta un máximo de 30.000 kWh anuales, se redujera este limite a 25.000 kWh".

"Conscientes de que este acuerdo suponía el principio del fin de un derecho adquirido, los pasivos afectados, jubilados, viudos, huérfanos y desvinculados de lo que fue Unión Fenosa, empezaron a unirse en distintas Asociaciones y emprendieron la presentación de demandas individuales, con la pretensión de que la justicia no permitiera que en una mesa negociadora de convenio en la que los pasivos no están representados, se pudieran negociar estos derechos adquiridos", añade la nota.

Ahora, según su argumento, entre todas las Asociaciones "se han presentado alrededor de mil demandas en los tribunales de Madrid y Galicia".

En paralelo, el sindicato CIG presentó en marzo de 2025 una demanda de impugnación del convenio que "en primera instancia ha sido rechazada con la misma argumentación de los tribunales y a la fecha está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo".

"Han celebrado juicio unos 300 demandantes individuales con sentencia contraria que han sido recurridas en el Tribunal Superior de Justicia y en 41 casos al Tribunal Supremo", añaden en la nota.

Apuntan, además, que en julio de 2025 se constituyó la Mesa Negociadora del IV Convenio "y ahora la empresa pretende reducir el límite de kWh de precio bonificado de luz y también de gas". "Y van más allá todavía, proponiendo que este beneficio solo abarca al periodo de activo y se pierda una vez que los actuales activos se jubilen".

"Por tanto, nuestro planteamiento actual a empresa y sindicatos es que se negocie en el IV Convenio Colectivo, el reconocimiento mediante una carta individual del derecho a la bonificación de gas y energía eléctrica, que hasta ahora estaba recogida en un Anexo de 'Condiciones Ad Personam', que está separado totalmente de las futuras resoluciones judiciales tanto de las demandas individuales como de la impugnación del III Convenio", rematan.

En su opinión, la Empresa "intenta confundir a la opinión pública", hablando de "luz y gas gratis", y es que se trata de "un derecho a la bonificación, que consiste en un precio especial para el kWh consumido de luz y gas, típico salario en especie, como se da en otros sectores".