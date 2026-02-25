Pepe Álvarez alaba a Yolanda Díaz: "Nunca en tan poco tiempo se han conseguido tantos derechos para los trabajadores"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en Azuqueca de Henares - EUROPA PRESS

AZUQUECA DE HENARES (GUADALAJARA), 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha alabado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras anunciar ésta que no repetirá como candidata en las próximas elecciones generales. "Nunca en tan poco tiempo se han conseguido tantos derechos para las trabajadoras de nuestro país".

Desde la localidad de Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde ha participado en unas jornadas del sindicato UGT, Álvarez ha querido detenerse a valorar la decisión de la vicepresidenta, un paso al lado que, según ha asegurado, "no es un adiós" porque va a continuar. "Nosotros queremos que continúe, y queremos que se acabe la legislatura en la fecha que toca", ha abundado el sindicalista.

"En este país siempre tardamos un poco de tiempo en reconocer el trabajo de las personas que tienen responsabilidades públicas", mostrándose seguro que lo que él piensa de la vicepresidenta "dentro de un tiempo lo reconocerá todo el mundo", porque el trabajo que ha hecho y el que va a hacer al frente del Ministerio de Trabajo es "absolutamente excepcional" desde el punto de vista de las relaciones laborales y de los derechos de los trabajadores.

Dicho esto, Pepe Álvarez ha incidido en que "nunca en tan poco tiempo se han cambiado tantas cosas" y "nunca en tan poco tiempo se han conseguido tantos derechos para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país". "Si hablamos del SMI, estamos hablando de un avance extraordinario, desconocido", ha argumentado.

Un Salario Mínimo Interprofesional que, según ha recalcado, ha puesto en valor los salarios y el trabajo de las personas que tienen menos capacidad adquisitiva, sobre todo las mujeres que están trabajando en trabajos en los que es muy difícil organizarse y defender sus derechos.

También ha citado la ley Rider, "pionera en Europa", como grandes logros de la vicepresidenta. Además, ha confiado en que Díaz, en el tiempo que esté en el Gobierno, le dé tiempo a ganar "la batalla por la reducción del tiempo de trabajo".

VALENTÍA, DEDICACIÓN Y SENTIMIENTO

De otro lado, el líder de UGT ha considerado que "si hoy la estabilidad es la norma en las relaciones laborales en nuestro país", es porque Díaz "ha tenido mucho que ver", por eso --en nombre de UGT-- ha querido agradecérselo. Un esfuerzo, que es de "mucha gente", pero que Yolanda Díaz "ha estado encabezando" y "lo ha hecho con mucha valentía, con mucha dedicación y con mucho sentimiento".

Álvarez, que ha conocido a unos cuantos ministros y a unas pocas ministras de Trabajo en esta etapa democrática, ha insistido en que el trabajo de Díaz, "con toda seguridad", es "el trabajo más importante de transformación de las relaciones laborales de nuestro país y más fructífero para los trabajadores y las trabajadoras".

Finalmente, ha advertido de que la participación de los trabajadores en las empresas es una de las asignaturas que en estos momentos tiene el sistema de relaciones laborales en España. Además, ha hablado de la importancia de reducir la jornada y de subir de nuevo el SMI.