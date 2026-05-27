Periodistas, políticos, policías y personal de Eurocaja se citan en el III Torneo Benéfico Precorpus de Europa Press

Archivo - Políticos, periodistas y agentes culturales de Toledo juegan al fútbol en un torneo benéfico previo a la celebración del Corpus Christi organizado por Europa Press. - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 28 de mayo, a una semana de la celebración del Corpus Christi de Toledo, Día Grande de la ciudad de Toledo, Europa Press vuelve a organizar su ya tradicional torneo de fútbol benéfico Precorpus, que este año alcanza su tercera edición.

Tras el éxito de convocatoria en los años 2024 y 2025, donde El Socorro de los Pobres y Ademto fueron las entidades beneficiarias respectivamente, en esta ocasión será el Club Deportivo Escaleno de la capital toledana quien recibirá la recaudación de esta cita deportiva, ya consolidada en el calendario de actividades previas al Corpus Christi.

El evento cuenta con el patrocinio principal de Eurocaja Rural y contará con la participación de cuatro equipos en un torneo solidario donde lo importante será la causa benéfica por encima de los resultados deportivos.

Periodistas, tanto de gabinetes como de medios de comunicación, se mezclarán con destacados políticos de la provincia de Toledo en dos de las escuadras que se enfrentarán a partir de las 20.00 horas en el Carlos III. El personal de Eurocaja Rural formará otro equipo; y agentes de Policía Nacional y Policía Local de la ciudad serán los componentes del cuarto contendiente.

El partido se llevará a cabo en las instalaciones del renovado Carlos III de Toledo, que se preparará para la ocasión tras casi dos décadas en desuso. Además, habrá patrocinio en forma de género por parte de Cervezas LA SAGRA; Mazapán San Telesforo aportará el postre en forma de helados de mazapán; D'VORAR Toledo preparará sus célebres pinchos de tortilla para los asistentes; y el grupo Restoledo, que gestiona locales hosteleros como La Esencial, La Azotea o La Fábrica de Harinas en la capital toledana, llevará por su parte tapas diversas, agua y refrescos.

Todo ello a un precio simbólico de un euro para jugadores y público, con una recaudación final que se sumará a las aportaciones institucionales para conformar el cheque final que recibirá el Club Deportivo Escaleno.

El evento cuenta con el apoyo institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo y la Diputación Provincial, quienes aportarán un cheque solidario de 500 euros cada uno. Eurocaja Rural duplicará la suma de la recaudación de cervezas, helados y tortilla, contribuyendo a la entrega.

CUATRO PARTIDOS, SOLO UN CAMPEÓN

El formato del torneo repetirá al de la pasada edición. Así, el primero de los combinados de periodistas y políticos, unidos en el Equipo Amarillo, se enfrentará a partir de las 20.00 horas en un encuentro de 35 minutos al Equipo Blanco, formado por agentes de los cuerpos de Policía Local y Nacional de la ciudad de Toledo.

A la misma hora, de forma simultánea y en el campo contiguo, el Equipo Fucsia, también con políticos y periodistas, tendrá en frente al equipo Verde, conformado por personal de la entidad bancaria.

Previamente, a las 19.30 horas, tendrá lugar la comparecencia ante los medios de comunicación por parte de las autoridades que apoyan al evento.

Los ganadores de las dos semifinales se enfrentarán a partir de las 21.00 horas en una gran final; mientras que los otros dos equipos jugarán la final de consolación a la misma hora y también durante 35 minutos.