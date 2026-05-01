Una persona detenida y otra investigada por amenazas con arma blanca en Cobisa (Toledo)

Una persona detenida y otra investigada por amenazas con arma blanca en Cobisa - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Argés han detenido a una persona e investigado a otra por amenazas con arma blanca. El pasado 18 de abril durante la celebración de la tradicional "fiesta de quintos" celebrada en el municipio toledano se produjo una riña tumultuaria entre jóvenes de la localidad y otro grupo de jóvenes procedentes de localidades del norte de la provincia en la que varias personas resultaron con lesiones de carácter leve.

Al día siguiente, 19 de abril, sobre las 21.00 horas, los jóvenes implicados en la riña procedentes de otras localidades se personaron de nuevo en Cobisa con la intención de retomar la pelea del día anterior, amenazando con armas blancas y objetos contundentes a dos mujeres que les reprobaron por esta actitud, sin que se produjeran más incidentes, ha informado la Guardia Civil.

Ante la alarma social generada por estos hechos, agentes del Puesto de Argés iniciaron de inmediato las actuaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos e identificación de todos los implicados.

Fruto de la investigación se ha logrado identificar plenamente a dos de los varones que participaron tanto en las amenazas con arma blanca como en la riña tumultuaria, procediéndose a la detención de uno de los varones y la investigación de otro de ellos, menor de edad, contando con la colaboración de agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Illescas, actuaciones que se han llevado a cabo en la localidad de Añover de Tajo.

Desde el Puesto de Argés se continúa con las investigaciones y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.