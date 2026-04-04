Una persona fallecida y dos heridas tras salida de vía de un turismo en Cubillejo de la Sierra

GUADALAJARA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido y dos hombres han resultado heridas tras la salida de vía de un turismo este sábado en Cubillejo de la Sierra, pedanía de Molina de Aragón (Guadalajara).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 5.44 horas de este sábado en la carretera GU-418.

La fallecida es una mujer de 32 años mientras que los dos heridos son un hombre de 25 años, que hasido trasladado por una UVI al Hospital Universitario de Guadalajara; y otro hombre, de 30 años, enviado al mismo hospital en una ambulancia de soporte vital básico.

Hasta el lugar han acudido efectivos de la Guardiia Civil, un médico de Urgencias, una ambulancia de soporte vital básico y una UVI.