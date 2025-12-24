El personal de Telepizza en Albacete mantiene la huelga del 6 de enero al finalizar la mediación sin acuerdo

Archivo - Telepizza prevé cerrar 2023 con una veintena de nuevos establecimientos - TELEPIZZA - Archivo

ALBACETE 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT mantienen la huelga prevista en los dos establecimientos de Telepizza en Albacete, gestionados por Loguida 2007 SL, después de que ésta "no haya asumido ningún compromiso de abonar los salarios que adeuda a sus 33 trabajadores y trabajadoras".

El acto de mediación celebrado el martes ha terminado sin acuerdo por lo que el comité de empresa sigue adelante con sus planes de realizar una huelga a jornada completa el día de Reyes.

La empresa asegura que no tiene dinero y que pagará cuando pueda solucionar su problema de liquidez, ha informado CCOO en nota de prensa.

Se adeuda parte de la nómina de octubre, la de noviembre, los atrasos del SMI y desde el sindicato temen que la nómina de diciembre tampoco se cobre.

Ésto hace insostenible la situación del personal, "completamente desmotivado, y obligado a acudir a su puesto de trabajo a pesar de los impagos".

CCOO y UGT "exigen a la empresa que se ponga al corriente de pago, sin excusas, y permita que los empleados y empleadas puedan pasar unas fiestas dignas".

El pasado mes de septiembre ya hubo una convocatoria de huelga, por los mismos motivos que, finalmente, se desconvocó al comprometerse la empresa a pagar lo que debía y abonar las nóminas entre el 1 y el 5 de cada mes.

"Lamentablemente esas intenciones no se han mantenido en el tiempo y el personal se ve abocado a dejar sin servicio los dos restaurantes que esta empresa mantiene abiertos tras el cierre del tercero en el mes de septiembre", añaden desde CCOO.