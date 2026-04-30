Piden 7 años y 8 meses para un hombre por atacar con cuchillo a su hermano y su padre en La Puebla de Montalbán

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TOLEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo jueves, 7 de mayo, a A.P.R., por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones en el ámbito de la violencia doméstica por atacar con un cuchillo a su hermano y a su padre en la localidad de La Puebla de Montalbán. Por estos hechos, el Ministerio Fiscal pide una pena de 7 años y 8 meses de prisión.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, A.P.R., el acusado, residía de forma habitual en la fecha de los hechos junto a sus padres, A.R. y F.P.M., y su hermano, I.P.R., en el domicilio familiar.

Así las cosas, el día 14 de junio de 2023 el acusado discutió sobre las 6.30 horas de la mañana con su madre porque esta no le permitió coger las llaves del vehículo de la misma para llevárselo, interviniendo su hermano I.P.R. en dicha discusión diciéndole al acusado, para que dejara de molestar a su madre, que él tenía las llaves del vehículo y no se las iba a entregar, marchándose el acusado del domicilio sin conseguir su propósito.

Sobre las 9.30 horas del citado día, el acusado regresó al domicilio familiar cuando su hermano estaba tumbado en el sofá de la sala contigua a la cocina y su padre en la terraza y, sin mediar palabra, entró en la cocina y cogió un cuchillo con una hoja de unos 20 centímetros de longitud y, con ánimo de atentar contra su vida, se lo clavó con fuerza en el pecho a su hermano I.P.R., impactándole en la región precordial izquierda en la unión cotoesternal izquierda a la altura de apéndice xifoides, consiguiendo clavarle únicamente la punta del cuchillo puesto que este se rompió en ese momento, separándose la hoja del mango.

Esto motivó que el acusado, persistiendo en su propósito de acabar con la vida de su hermano, fuera de nuevo al cajón de la cocina para coger otro cuchillo, momento que I.P.R. aprovechó para huir rápidamente del domicilio, impidiendo con ello que su hermano volviera a atacarlo.

Al ver que su hermano se había marchado, el acusado se dirigió hacia la terraza donde estaba su padre, F.P.M., y, con ánimo de atentar contra su integridad física, le lanzó una cuchillada en el costado alcanzándole en al abdomen.

Según la Fiscalía, en el momento de cometer los hechos el acusado estaba diagnosticado de esquizofrenia paranoide y de trastorno por consumo de sustancias, por lo que tenía parcialmente disminuidas sus capacidades intelectivas y volitivas sin que las mismas estuviesen anuladas ni mermadas en grado tal que no entendiera lo que estaba haciendo ni pudiera actuar conforme a dicha comprensión.

De esta manera, el Ministerio Fiscal pide para el acusado una pena de 7 años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa contra su hermano y otra de 8 meses por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica cometido contra su padre.

El acusado se encuentra por estos hechos en prisión provisional desde el 15 de junio de 2023 por decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrijos.