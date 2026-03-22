Piden 3 años de prisión para un hombre acusado de un delito de abuso sexual contra una menor en Seseña

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TOLEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo miércoles, día 25, a un hombre, identificado como M.A, acusado de un delito de abuso sexual contra una menor de 16 años, por el que el Ministerio Fiscal pide una pena de tres años de prisión.

Según el escrito del Fiscal, recogido por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 19.00 horas del 11 de junio de 2021, cuando el acusado se dirigió a un grupo compuesto de menores entre 11 y 14 años de edad, dirigiendo expresiones inadecuadas y hostiles hacía las chicas que lo componían.

En el transcurso de su estancia junto a los menores, el acusado se dirigió hacia una menor profiriéndole con ánimo libidinoso e intimidatorio, expresiones tales como "eres muy guapa, estás muy buena, te voy a tratar como una reina, eres mía", llegando a besarla en el cuello en contra de la voluntad de la menor, pudiendo ella zafarse del mismo, de forma que el acusado, lejos de cesar en su conducta, se dirigió nuevamente hacia la menor, la giró contra la pared y comenzó a besarla otra vez por la cara y el cuello, tocándola por encima de la ropa desde la espalda hacía los glúteos.

Como consecuencia de los hechos la menor sufrió una crisis de ansiedad, con llanto y miedo precisando para su sanidad de una sola asistencia con prescripción de diazepam.

El Fiscal pide que se le imponga también al acusado la prohibición de acercarse a la mujer en cualquier lugar donde se encuentre, así como a su domicilio, lugar de estudios o trabajo y cualquier otro lugar que sea frecuentado por la misma, en un radio inferior a 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con la misma o establecer contacto por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, por tiempo de cinco años.

Asimismo, solicita la inhabilitación especial para profesión oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad por un periodo de seis años, y que indemnice a la víctima en la cantidad de 2.000 euros por el daño moral causado.