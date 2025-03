El Plan Anual de Contratación de la Diputación de Guadalajara prevé 125 licitaciones y 27,6 millones de euros en 2025

GUADALAJARA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado el Plan Anual de contratación para el ejercicio 2025, que establece una previsión de 125 licitaciones de contratos de obras, suministros y servicios por procedimientos distintos al contrato menor.

El presupuesto total para realizar esas 125 contrataciones se estima en 27.665.390,36 euroS, lo que supone un incremento del 21,6% respecto al Plan Anual de Contratación del año anterior, ha informado la Diputación en nota de prensa.

De esa cantidad total, casi la mitad y en concreto el 49,14% se destina a contratos de obras: 13.589.195,87 euros para 69 contratos de obras, que a su vez suponen el 55,2% de todas las licitaciones previstas.

Los contratos de servicios que la Diputación prevé licitar en 2025 son 31 y su coste estimado ascenderá a 10.886.539,72 euro, un 39,36% del total, mientras que los contratos de suministros incluidos en este documento son 25 y su importe total estimado 3.179.654,77 euro, lo que supone un 11,49% del Plan Anual de Contratación.

QUINTO PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA DIPUTACIÓN

Este es el quinto Plan Anual de Contratación aprobado por la Diputación de Guadalajara. El primero se aprobó en el año 2021. Se trata de un instrumento de planificación que recoge información proporcionada por las distintas áreas de la Diputación sobre los contratos de servicios, suministros y obras cuyos anuncios de licitación está previsto que se publiquen hasta el 31 de diciembre de 2025, con independencia de que la ejecución del contrato vaya a desarrollarse en el mismo ejercicio o de forma plurianual, no incluyendo los contratos menores.

El principal objetivo del Plan Anual de Contratación es potenciar la transparencia y facilitar a las potenciales empresas licitadoras, particularmente a las PYMES, el acceso a la contratación pública dando a conocer con suficiente antelación cuáles van a ser las necesidades que se pretenden atender mediante los contratos proyectados para que puedan preparar con tiempo sus ofertas.

El Plan Anual de Contratación es estimativo y no tiene carácter taxativo, ya que no agota la totalidad de los contratos que la Diputación pueda anunciar durante 2025, pudiendo tramitar otros contratos surgidos de nuevas necesidades detectadas durante el desarrollo del ejercicio presupuestario, así como no licitar todos los contratos incluidos en esta previsión en caso de desaparecer la necesidad que los motiva.