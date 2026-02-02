El Plan de Formación para el Empleo movilizará cerca de 5 millones y 250 cursos en la provincia de Guadalajara

Presentación del Plan de Formación para el Empleo. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La CEOE-Cepyme en Guadalajara y el Gobierno de Castilla-La Mancha han presentado este lunes el Plan de Formación para 2026, una ambiciosa programación que movilizará cerca de cinco millones de euros y permitirá desarrollar alrededor de 250 acciones formativas en la provincia, con una previsión de participación de unas 4.000 personas.

La presentación ha tenido lugar en el Centro de Formación y Negocios de la patronal, en una rueda de prensa a la que han asistido el secretario general de CEOE-Cepyme Guadalajara, Javier Arriola; la delegada de la Junta en la provincia, Rosa María García, y la delegada de Economía, Empresas y Empleo, Susana Blas.

El plan se articula en varias líneas de actuación que combinan formación gratuita y privada, dirigidas tanto a personas ocupadas como desempleadas y autónomos. Solo en las dos principales modalidades financiadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Trabajo se destinarán cerca de 4,8 millones de euros, con más de 240 cursos previstos. A ello se suma la formación privada e 'in company' que la organización empresarial ofrece a demanda de las empresas de la provincia.

Arriola ha destacado que se trata de "una formación de la más alta calidad, pensada para trabajadores, directivos, mandos intermedios, autónomos y personas desempleadas, porque la formación es futuro y reciclaje profesional".

En este sentido, ha subrayado que el programa "responde directamente a las necesidades reales de las empresas", ya que se diseña a partir de encuestas previas al tejido empresarial y a los propios trabajadores.

La oferta formativa abarca un amplio abanico de especialidades, desde las más vinculadas a sectores estratégicos como la logística, el transporte, el comercio, la gestión empresarial o las nuevas tecnologías, hasta ámbitos emergentes como la inteligencia artificial aplicada a la empresa, la sostenibilidad, la transición energética o la huella de carbono.

Junto a ello, se mantienen cursos más tradicionales --idiomas, contabilidad o informática-- y otros altamente especializados para sectores como la hostelería, con acciones sobre corte y cata de jamón, oferta gastronómica de quesos o degustación de bebidas.

Por su parte, la delegada de la Junta ha subrayado que el Plan de Formación para el Empleo 2026 "es una herramienta clave para mejorar la empleabilidad y dar respuesta a las demandas del mercado laboral".

Rosa María García ha resaltado el papel de CEOE-Cepyme Guadalajara como entidad colaboradora, señalando que "canaliza una parte muy importante de la oferta formativa en la provincia, con una propuesta flexible, gratuita y accesible tanto en modalidad presencial como telemática".

Además, ha incidido en que esta inversión "no solo mejora la cualificación profesional, sino que actúa como una vía directa de inserción laboral".

La programación se desarrollará bien online o bien a lo largo de todo el año en distintos puntos de la provincia, principalmente en el Centro de Formación de CEOE-Cepyme Guadalajara y en otras instalaciones especializadas, como el aula de logística, con el objetivo de facilitar el acceso a la formación en todo el territorio. Los cursos y plazos de inscripción pueden consultarse tanto en la web de la patronal como en los canales de la Junta de Comunidades.