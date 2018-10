La plataforma se persona contra el recurso de Cultura que abre la puerta a la construcción de un piso en el Infantado

Publicado 24/09/2018 13:52:43 CET

GUADALAJARA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Abraza el Infantado se ha personado ya contra la construcción de la vivienda para el duque del Infantado o sucesores porque el planeamiento urbanístico de Guadalajara "no lo permite".

"Seguimos erre que erre queriendo colocar un pisito particular en un palacio que nuestras normas urbanísticas no lo permiten. Está totalmente claro que es inviable que pueda haber una vivienda en este suelo", ha insistido, Jorge Riendas como portavoz de la plataforma.

Esta decisión de personarse frente al recurso anunciado por el Ministerio de Cultura y Deportes contra la decisión del Ayuntamiento de Guadalajara de denegar la licencia para la construcción de la vivienda para el duque del Infantado o sucesores, sobre todo tras el fallecimiento del duque es porque consideran que "ya, ese derecho está extinguido", ha precisado uno de los portavoces de la asociación, Jorge Riendas, a las puertas del edificio.

Desde esta asociación de la que forman parte distintas entidades y partidos, insisten en que el "derecho a la habitación" se extingue con el fallecimiento del titular de ese derecho. "No tiene ningún sentido que el Ministerio recurriera la denegación de la licencia por parte del Ayuntamiento y nuestra sorpresa es que con cambio de gobierno se ha recurrido", ha puntualizado otro de los portavoces, Javier López-Robert.

En todo caso, los integrantes de esta plataforma han incidido en que no puede construirse una vivienda ni en el jardín ni en el patio tras mostrarse crítico en cómo desde el Ministerio de Cultura y Deportes se sigue insistiendo en tratar de defender que pueda ser.

MÚSICA CELTA

De otra parte, la Plataforma Abraza el Infantado ha anunciado la celebración el próximo viernes, 29 de septiembre, de un concierto de música celta reivindicativo en los exteriores del palacio y posterior "abrazo" al monumento, iniciativas con las que quieren hacer llegar "a todos los poderes" la "urgente" necesidad de que se haga un diagnóstico de la situación del edificio para que se abra "cuanto antes", ha señalado uno de sus portavoces.

El palacio lleva casi 150 días cerrado y pese a reconocer desde la plataforma que una receptividad por parte del nuevo subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Jesús Canales, que no encontraron en el anterior, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco --que según han dicho no les llegó a recibir--, siguen sin saber la razón por la cual el edificio está cerrado desde el 31 de mayo, pues las explicaciones recibidas no les satisfacen.

En los próximos días la plataforma se reunirá con responsables de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, algo que según ha dicho López-Roberts a las puertas del palacio es "esperanzador".

Por su parte, Jorge Riendas ha animado a los guadalajeños a sumarse a los actos reivindicativos "con hechos, no solamente en los bares, para que los representantes públicos vean que queremos este palacio".

Ha insistido en que, de momento, pese a que lleva desde finales de mayo cerrado a raíz de la aparición de unas grietas, "no se está ejecutando ninguna obra sino únicamente catas", y ha insistido en que si lo que tiene es tan grave, que se actúe ya, y si no lo es, que se abra "ya". Según Riendas, "están dejando de venir turistas a la ciudad" por su cierre.

"A ver si nuestros políticos se ponen las pilas y empezamos a darle al palacio el valor que tiene", ha apostillado tras insistir en que "estamos como hace un año, pero con un director general de un nuevo gobierno".

Por su parte, Blanca Calvo, miembro también de la plataforma, espera que desde la Dirección de Patrimonio les informe sobre cuándo puede Guadalajara tener un museo "en condiciones, por fin", y ha reivindicado la puesta en marcha del Plan Museográfico.

"Hace falta que el Ministerio se ponga las pilas" porque todos sabemos que este palacio albergaba tres instituciones, se marcharon dos para dejarlo como museo y cuando ha llegado la hora de esa transformación, se ha quedado paralizado, ha señalado Calvo, tras insistir en que la ciudad necesita un museo "en condiciones".