El pleno de las Cortes debate y vota este jueves el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de C-LM

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TOLEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) - El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha debate y vota este jueves, día 26, el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocido como 'Ley de Acompañamiento de Presupuestos de 2026'.

La Junta de Portavoces y la Mesa del Parlamento autonómico, presididas por Pablo Bellido, se ha reunido este lunes para fijar el orden del día y convocar la próxima sesión, con cinco puntos entre los que se encuentran también tres debates sobre ayudas por la plaga de conejos, salarios en la región y costes del sector agrario y tres preguntas orales de la oposición al Consejo de Gobierno.

La sesión arrancará como es habitual a las 10.00 horas en el Salón de Penos del Convento de San Gil de Toledo. El primer punto consistirá en el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, que quedó listo para su abordaje en Pleno la semana pasada, tras su paso por la Comisión de Economía y Presupuestos donde recibió el apoyo del Grupo Socialista.

En las votaciones fueron incorporadas nueve enmiendas parciales del PSOE, mientras que las 64 restantes fueron rechazadas y se debatirán de nuevo este jueves, 49 del PP y 16 de Vox, ha informado el Parlamento en un comunicado. La diputada socialista Silvia Fernández ha sido designada como ponente para la defensa del dictamen. De salir adelante, se tratará de la primera ley que ve la luz este año, la décimo novena en esta XI Legislatura.

DEBATES GENERALES Y PREGUNTAS

El grueso de la sesión ordinaria contará también con tres debates generales. El primero acumula una Proposición No de Ley (PNL) de Vox y un debate general del PSOE sobre el mismo tema, las ayudas por la plaga de conejos.

El tercer punto del orden del día abordará los niveles salariales en la región, acumulando en esta ocasión una PNL del Grupo Popular y una iniciativa sobre el mismo asunto del Grupo Socialista.

Un tercer debate general abordará los costes del sector agrario, aunando dos iniciativas de este tema de PP y PSOE. Ya en el tramo final, tras las votaciones, la oposición formular tres preguntas orales al Consejo de Gobierno. En el caso del Grupo Popular acerca del III Plan de Carreteras y el Colegio de Hellín, y en el caso de Vox sobre ayudas sociales.