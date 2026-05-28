El Pleno Municipal de Albacete aprueba por unanimidad una moción de apoyo al sector cuchillero

La presidenta de la Asociación de Empresas de Cuchillería y Afines Aprecu, Pilar Jiménez, y el alcalde, Manuel Serrano, en el pleno. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado por unanimidad una moción en defensa de la cuchillería suscrita por toros los grupos políticos municipales. Por acuerdo de todos los portavoces, la moción ha sido leída por la presidenta de la Asociación de Empresas de Cuchillería y Afines Aprecu, Pilar Jiménez, que estaba en el Salón de Plenos acompañada por muchos representantes del sector.

Los grupos municipales de PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos han suscrito esta moción para que "el Ayuntamiento de Albacete lidere un pacto que reivindique la protección de la cuchillería albaceteña y luche contra la criminalización de un sector estratégico para nuestra economía y que cuenta con más de seis siglos de historia".

La propuesta se dirige al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado para que futuras modificaciones legislativas, como la Ley de Seguridad Ciudadana o el Reglamento de Armas, "se orienten hacia el endurecimiento de penas y la lucha contra las actitudes criminales en lugar de criminalizar a la cuchillería".

Además, se pide al Ejecutivo y el Legislativo que "cualquier modificación normativa incorpore definiciones técnicas claras y objetivas, garantice la seguridad jurídica, contemple periodos transitorios razonables y evite trasladar toda la carga regulatoria al comercio legal".

También se solicita "diálogo y colaboración con todas las administraciones públicas para avanzar en medidas eficaces que compatibilicen seguridad ciudadana, proporcionalidad normativa y protección de un sector histórico y estratégico para territorios como Albacete".

La presidenta de la Asociación de Fabricantes de Cuchillería y Afines (Aprecu), Pilar Jiménez, ha leído el 'Manifiesto por una Cuchillería Responsable, Legal, Segura y No Estigmatizada' en la plaza del Altozano, al que, entre otros, han asistido el alcalde, y el presidente de la Diputación, Santi Cabañero.

MOCIÓN EN EL CONGRESO

El alcalde, Manuel Serrano, ha anunciado además, durante la sesión plenaria, que, a petición suya, el Partido Popular ha registrado ya una Proposición No de Ley, PNL, en el Congreso de los Diputados en defensa de la cuchillería albaceteña para que nuestra navaja no se incluya en la modificación del reglamento de armas.

Manuel Serrano ha señalado que "del mismo modo que le he pedido al presidente del Gobierno que defienda la navaja albaceteña con rotundidad, también se lo he solicitado al presidente de mi partido", recordando que "el señor Sánchez es quien tiene la capacidad reglamentaria y normativa para modificar un reglamento y admitir las alegaciones para proteger la cuchillería y la navaja de Albacete".

Serrano ha negado la responsabilidad del PP nacional con respecto a la introducción de la navaja en el reglamento de armas, apuntando a la iniciativa del PNV en el Congreso.

EL PSOE ABANDONA EL PLENO

En respuesta, el Grupo Municipal socialista ha acusado al alcalde de "utilizar tanto el Pleno municipal como al sector de la cuchillería con fines puramente partidistas" al ordenar "directamente a sus concejales y concejalas que mostraran unas pancartas de crítica al presidente del Gobierno".

Los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista han abandonado en bloque el salón de Plenos en señal de protesta. "El señor Serrano se presenta ante la ciudadanía como un hombre moderado, de centro, cuando la realidad demuestra que es todo lo contrario, es un provocador que se dedica a generar enfrentamientos, porque en el barro se desenvuelve muy bien", ha manifestado el concejal socialista, José González, que ha exigido disculpas públicas al alcalde.

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE ESPAÑA

El pleno municipal también ha aprobado una moción, presentada por el Grupo Municipal Vox, encaminada a la rehabilitación y uso de la antigua sede del Banco de España en la Plaza del Altozano.

La iniciativa ha sido aprobada con los votos a favor del grupo proponente, junto a los del Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal Socialista, y un concejal no adscrito.

También ha sido aprobada una moción de Vox destinada a reforzar la actuación municipal frente a la ocupación ilegal de inmuebles, con el apoyo del Grupo Municipal Popular.

La iniciativa contempla la creación de un protocolo municipal, un canal de atención a los afectados, mayor coordinación de seguridad y campañas vecinales preventivas.

Durante su turno de intervención, el concejal de Urbanismo, Julián Garijo, ha declarado que el Ayuntamiento ya está trabajando en un Plan contra la ocupación ilegal de viviendas dentro del Plan Integral municipal de vivienda.

PLAN DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Por otra parte, ha sido aprobada una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para promover un Plan Director de mejora de la iluminación y el alumbrado en la ciudad, con el apoyo de los concejales del Ejecutivo municipal.

Desde el grupo proponente, se ha argumentado que una iluminación deficiente restringe la movilidad, aumenta la sensación de inseguridad y favorece el vandalismo, por lo que la ejecución de este plan es una cuestión de urgencia.

Asimismo, ha quedado aprobada, una iniciativa de Unidas Podemos encaminada a la creación de un recurso educativo basado en el truque de juguetes, con el apoyo de los concejales del Partido Popular, PSOE y el grupo proponente, frente al voto en contra de Vox y dos concejales no adscritos.

DACIÓN DE CUENTA PRESUPUESTARIA Y NOMBRAMIENTOS

Durante el Pleno Municipal, el concejal de Hacienda, Alberto Reina, ha dado cuenta del Plan Económico Financiero, apuntando que "el Ayuntamiento ha recuperado la senda de la estabilidad y la regla de gasto. La estabilidad presupuestaria asciende a 1.074.835,16 euros, una cifra muy superior a la magnitud que contemplaba el Plan, que era de 280.946,73 euros". En cuanto a la regla de gasto, el cumplimiento asciende a 3.157.457,38 euros, respetando los límites establecidos.

Al margen del cumplimiento del Plan Económico y Financiero, la liquidación del presupuesto de 2025 "aporta datos positivos en variables como el Resultado Presupuestario (con un balance positivo de 6.645.582,90 euros), el ahorro neto positivo (613.465,19 euros), el índice de endeudamiento (65,71% a finales de este año), y un remanente de tesorería para gastos generales de 3.805748,62 euros. Esta última cifra indica una mayor aproximación entre las previsiones presupuestarias iniciales y lo realmente ejecutado, y eso pone de manifiesto una mejor técnica presupuestaria que optimiza la asignación de recursos a las necesidades de la ciudad".

En definitiva, Reina ha asegurado ante el Pleno que "esta liquidación presupuestaria refleja el rigor en la gestión de los fondos públicos municipales. Y es importante destacar que a la vez que cumplimos las obligaciones legales en estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, estamos consolidando la apuesta por la calidad de vida en todos los barrios y pedanías, fortaleciendo los servicios esenciales y ampliando el alcance de las políticas sociales. Además, seguimos impulsando la inversión en infraestructuras, modernización y sostenibilidad, favoreciendo el desarrollo económico y la creación de oportunidades".

Por otra parte, el pleno ha albergado la toma de posesión de su cargo de concejal de Verónica García Gómez, en el Grupo Municipal Socialista en sustitución de Roberto Tejada Márquez.