Podemos pide a instituciones de C-LM redoblar el compromiso solidario y el apoyo a la independencia del Sáhara

Gascón con la ministra de Sanidad de la RASD en los campamentos de refugiados saharauis. Foto de archivo. - PODEMOS

TOLEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Podemos Castilla-La Mancha, en coordinación con la delegación de la República Árabe Saharaui Democrática en la región, ha trasladado su posición ante el 50 aniversario de la proclamación de la RASD, pidiendo "redoblar el compromiso solidario y el apoyo a la independencia del Sáhara".

Su coordinador autonómico, José Luis García Gascón, ha solicitado que "la Junta, diputaciones y ayuntamientos de la región aumenten los presupuestos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria hacia el pueblo saharaui y que "todas las instituciones apoyen activamente las reclamaciones de la RASD para la independencia del Sáhara".

"Todas las instituciones de España tienen la deuda con la descolonización del Sáhara, por sus derechos, justicia y libertad frente a la ola imperialista reaccionaria", añaden, según informa la formación en nota de prensa.

Recuerdan que tras la firma de los Acuerdos de Madrid en 1975 que supusieron el abandono del territorio saharaui por parte de España, se inició un proceso de independencia sostenido por el pueblo saharaui y el Frente Polisario (fundado en 1973) el cual asumió la representación política y militar del pueblo saharaui, defendiendo su derecho a la autodeterminación frente a la ocupación y el reparto del territorio.

"Un proceso de descolonización que, a día de hoy, sigue inconcluso a pesar del intento de organizar un referéndum en 1991 auspiciado por las Naciones Unidas (Minurso) que determinara el futuro estatus del territorio del Sahara Occidental a través del derecho de autodeterminación" alegan.

"Desde hace 50 años la historia del pueblo saharaui es la historia de una resistencia colectiva, de generaciones enteras que han crecido en condiciones muy difíciles, pero también bajo una organización social basada en la reciprocidad común, la solidaridad internacional, la educación y la sanidad comunitaria y la participación política".

LAS MUJERES, UN ELEMENTO CLAVE EN LA LUCHA Y LA RESISTENCIA SAHARAUIS

Asimismo, la coordinadora de Podemos Irene Arcalá ha señalado que "tanto las mujeres como la juventud saharaui desempeñan un papel central en esta resistencia, siendo pilares fundamentales en la educación, la cultura, el activismo, la diplomacia y la defensa de los derechos humanos así como a la hora de mantener viva la identidad nacional".

"Celebrar el 50 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática es reconocer medio siglo de resistencia y lucha". "Tras 50 años de exilio, no puede pasar ni un minuto más sin que el Sáhara sea libre", concluye Arcalá.