Policía desarticula varias plantaciones de marihuana y puntos de venta de droga en Puertollano con 6 detenidos

Desarticulación de un punto de venta de droga en Puertollano. - POLICÍA NACIONAL

CIUDAD REAL, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis personas en la localidad de Puertollano (Ciudad Real) como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas tras comprobar que trataban de reactivar varios puntos de venta de droga en un céntrico domicilio de la localidad, así como en las barriadas del El Carmen y Las Mercedes.

En un primer operativo los agentes detenían a dos conocidos delincuentes cuando se disponían a realizar una venta de droga, en el mismo momento en que uno de ellos se dirigía hasta un domicilio deshabitado situado en la misma calle que la vivienda que usaban como punto de distribución, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Tras recoger la sustancia estupefaciente, se desplazaban de nuevo al domicilio principal donde convivían en pareja, para finalizar la transacción bien en el interior o bien a través de una de las ventanas.

Al parecer, los presuntos traficantes habrían retomado sus actividades tras la salida de prisión de uno de ellos, vendiendo las sustancias a sus clientes, mayoritariamente jóvenes entre los que se encontraban menores de edad.

SEGUNDA FASE

Las pesquisas policiales permitieron relacionar los hechos con un segundo grupo organizado que operaba también dentro del casco urbano de Puertollano y que más concretamente habría establecido plantaciones de marihuana en las barriadas de Las Mercedes y El Carmen.

Los agentes llevaron a efecto dos nuevos registros domiciliaros y detenían a cuatro personas, uno de ellos el cabecilla de la organización, que contaba con una denotada experiencia en la comisión de delitos relacionados con el tráfico de drogas y numerosos antecedentes penales previos.

En ambas operaciones se efectuaron cuatro registros en los que se desarticularon dos plantaciones de droga con una estimación de peso superior a los 10 kilogramos de marihuana, así como se intervinieron otros 1,8 kilogramos de marihuana ya dispuestos para su procesamiento y distribución, numerosas bolsas de té en las que se ocultaban las dosis de venta al público de la droga y 49 gramos de hachís ya preparada para su venta, así como varias basculas de precisión y material para el corte y preparación de los estupefacientes.