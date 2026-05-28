PP acusa a Gobierno de mantener a la sanidad en una situación "insostenible" y este responde que salva más vidas

El consejero de Sanidad de C-LM, Jesús Fernández Sanz. - CORTES DE C-LM

TOLEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y el PP se han enzarzado este jueves en el pleno de las Cortes regionales a cuenta de la situación de la sanidad regional y las listas de espera, con los 'populares' acusando a la Junta de mantener la sanidad en una situación "insostenible", mientras que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha respondido que el sistema actual "salva más vidas".

El debate ha sido abierto por el diputado 'popular' Juan Antonio Moreno Moya, que ha criticado la "falta de respeto" del Gobierno regional hacia pacientes y profesionales que ha desembocado en una situación "insostenible" de la sanidad regional "por la negligente gestión de los responsables políticos".

Moreno Moya ha manifestado que la "preocupación" tanto de los profesionales sanitarios como de los pacientes "va en aumento" y "lejos de poner remedio", el Ejecutivo autonómico "esgrime argumentos que luego jamás pone en práctica y que jamás se traduce en una mejora de las condiciones de salud".

Según el parlamentario 'popular', los propios profesionales de admisión de los hospitales de la región "hablan de decenas de miles de pacientes que no están computados en esos datos que ofrece el Gobierno" y que "caminan en el limbo administrativo" mientras esperan ser atendidos por la sanidad pública".

Así, ha explicado que, según la Organización Médica Colegial, Castilla-La Mancha "es la región con menos activos, según la población, de todas las comunidades autónomas de España", aseverando que la región "necesita profesionales de la medicina, profesionales de la enfermería y profesionales de todas y cada una de las categorías que trabajan en nuestro sistema".

En cuanto a las listas de espera, Moreno Moya ha enfatizado que en Castilla-La Mancha "hay actualmente más pacientes en lista de espera que en el año 2015", apuntando que cuando el actual gobierno llegó en 2015 había 97.921 pacientes en lista, mientras que actualmente hay 99.505.

"Todas las veces que se sube aquí a pontificar hay más pacientes esperando para ser atendidos que en el año 2015, porque ustedes se suben con sus datos, con sus inversiones, pero todo eso, vuelvo a insistir, les pone en la picota y demuestra que son pésimos gestores. Y lo peor de todo es que esta gestión afecta a la calidad de vida de las personas", ha proseguido.

Así las cosas, el diputado ha advertido de que esta es "una situación límite para miles de pacientes, para miles de familias que ven con angustia que los meses van pasando y que no se le interviene de su patología".

También ha puesto el foco en la lista de espera quirúrgica, incidiendo en los, según sus datos, 40.016 pacientes respecto a los 32.906 del año 2015. "Ya me explicarán ustedes qué es lo que realmente han hecho".

"Hagan ustedes lo que tienen que hacer. El 5% de la población de esta región, el 5%, está esperando ser atendidos por la sanidad regional. No han querido hacerlo, no quieren nunca hacerlo", ha concluido.

FERNANDEZ SANZ

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha acusado al PP de querer "congraciarse con los profesionales expresando que empatizan con ellos", criticando su "hipocresía" y aseverando que el Gobierno ha recuperado la sanidad "del debilitamiento al que lo había sometido el PP intencionadamente desde su gobierno en esta región". "Nos lastró hace mucho tiempo, pero seguimos desplegando en esos tiempos la agenda que teníamos trazada", ha apostillado.

"Afortunadamente la sanidad del 2026 no se parece a la de 2015. Hoy salvamos más vidas, diagnosticamos antes y tratamos más patologías, muchas más que antes. La sanidad actual es mucho más proactiva que hace una década", ha continuado.

El consejero ha afirmado que, mientras las listas de espera actuales contienen 99.503 personas, están "muy lejos de los 183.000 pacientes que llegó a tener el Gobierno de Cospedal del PP en la legislatura 2011-2015".

Todo ello en un contexto en el que la atención médica ha aumentado su complejidad, ha mantenido Fernández Sanz, lo que no impide que los hospitales "progresivamente renovados" de la región superen hoy en día "las 500 intervenciones" al día, "algo imposible años atrás".

También ha aseverado que, mientras que en 2015 se hacían aproximadamente unos cuatro millones de pruebas diagnósticas de imagen, en este momento se están realizando "más de siete millones y medio, es decir, el 87% más".

El consejero ha añadido que Castilla-La Mancha está "atrayendo talento" a través de invertir en formación, en cualificación y dedicando presupuesto a asegurar "las mejores condiciones retributivas y estabilidad" a los recursos humanos de la sanidad castellanomanchega.

"Los profesionales no se van de Castilla-La Mancha, los profesionales vienen a Castilla-La Mancha. No se van por miles, domo dicen, sino que vienen por miles", ha enfatizado.

Dicho esto, ha explicado que el sistema sanitario está viviendo "una presión asistencial creciente" y está "atendiendo cada vez a más personas" y a una población más envejecida.

"No se trata solo de hacer más actividad sino de adaptar la organización a los cambios para la mejora continua del sistema, reducir variabilidades y seguir potenciando la continuidad entre la Atención Primaria y la terapia", ha concluido.

UNA SANIDAD "AL BORDE DEL COLAPSO"

Mientras, el diputado de Vox Iván Sánchez ha criticado que en Castilla-La Mancha el sistema sanitario "está al borde del colapso y lo está por muchas razones, todas ellas con responsables políticos".

Sánchez ha afeado que para el Ejecutivo castellanomanchego las listas de espera "son simples datos que poder maquillar". "No tenemos un problema con las listas de espera, tenemos un problema de opacidad", ha añadido.

El diputado de Vox ha insistido en que "se puede presumir de gestión, pero no se puede tapar la realidad que viven los centros de salud y los hospitales", apuntando que en el Gobierno pueden "hablar de muy buenas noticias" pero "solamente hace falta salir a la calle y preguntar a la gente".

UNOS DATOS "MEJORES QUE EN 2015"

Finalmente, del lado del PSOE, su parlamentario Ángel Tomás Godoy ha reiterado que los datos son "mejores que los que tenía en su momento el PP", aunque no ha querido ser "triunfalista" y ha reconocido que "hay dificultades".

En todo caso, Godoy ha criticado al PP por subirse a la tribuna acusándoles de "opacos" con "una desvergüenza enorme", cuando son "aquellos que durante tres años no publicaron las listas de espera y que para saber las listas de espera que había en Castilla-La Mancha había que hacer un máster, porque era literalmente imposible encontrarlo".

Además, ha aprovechado para apostar por "un pacto en financiación autonómica" que mejore la dotación económica del sistema sanitario. "si no se llega a un acuerdo, habrá que hacer un pacto finalista para la sanidad. En esto nos tendríamos que poner de acuerdo y en esto nos tendrían que ayudar", ha finalizado.