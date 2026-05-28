PP Albacete entra en su año electoral bajo críticas de oposición por falta de proyecto de ciudad y escasez de vivienda

Ayuntamiento de Albacete - APEHT

ALBACETE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

A un año de celebrar las elecciones municipales del próximo 2027, Manuel Serrano, alcalde de Albacete por el PP, mantiene su mayoría con el apoyo de dos concejales no adscritos con los que pactó los presupuestos y que fueron expulsados de Vox por ello, mostrándose ante la ciudadanía como una opción de centro, pero recibiendo fuertes críticas por parte de una oposición que lo acusa de carecer de un proyecto de ciudad, escasez de diálogo con el resto de grupos políticos y de no abordar el principal problema de los albaceteños: el acceso a la vivienda.

El grupo municipal socialista, encabezado por el concejal y diputado José Gonzalez, asegura que Albacete "atraviesa un momento de parálisis y falta de ambición política", con el actual equipo de Gobierno "viviendo de anuncios y proyectos heredados del anterior mandato socialista". Algunos de los problemas que ve en la ciudad son la falta de movilidad y transporte, sobre todo para las pedanías, las carencias del servicio de limpieza o el mantenimiento de barrios y calles, además del acceso a vivienda. Afirma que la capital de provincia "necesita de grandes proyectos" como la plataforma logística, el desbloqueo del puente del polígono Campollano o la puesta en marcha de un proyecto para aprovechar el edificio del Banco de España, de propiedad municipal.

González acusa al Ayuntamiento de incumplir "el 85% de su programa electoral", con partidas presupuestarias "que se repiten año tras año y son incapaces de ejecutar". Desde la oposición, los socialistas han lanzado más de 40 mociones propuestas, algunas incluso aprobadas en el pleno, como la rehabilitación de la plaza del barrio de Fátima, pero lamentan que el alcalde no las cumpla luego. "Está más pendiente de la propaganda y de las redes sociales, multiplicando por cuatro su gasto en promoción y destinando dinero municipal a plataformas como EDA TV, el medio de comunicación asociado a la órbita de Vito Quiles", asegura el concejal.

El PSOE albaceteño, pendiente de los procesos internos para elegir su futuro candidato a las elecciones, promete desbloquear los grandes proyectos de rehabilitación, ampliar el parque industrial de sus polígonos y elaborar un programa "que escuche a la ciudadanía y el tejido social". "Queremos una ciudad que vuelva a liderar en Castilla-La Mancha", afirma González.

Vox, el tercer grupo más votado en las últimas elecciones en la ciudad y que dispone de dos de los cuatro escaños que obtuvo en las elecciones, manteniendo los otros dos los concejales tránsfugas, asevera también que "Albacete está sufriendo un estancamiento preocupante", con grandes problemas como el acceso a la vivienda. Lorena González, líder del partido, añade además "la presión fiscal y la burocracia" que recae sobre autónomos y emprendedores, a veces debido a políticas nacionales, pero también a políticas locales, con un "problema endémico en la gerencia de urbanismo" del que hace responsable al Ayuntamiento. "Tenemos una lentitud enorme a la hora de conceder licencias de actividad", destaca, lo que ha llevado, según analiza, a que muchos negocios se ahoguen en deudas antes incluso de poder abrir.

González saca pecho de medidas propuestas en pleno como la reducción del IBI rústico o del impuesto de circulación o descuentos para las familias numerosas de cara a pagar la zona azul. Entre sus puntos principales para reformar la ciudad emplaza el fomento de la familia y la natalidad, la agricultura y ayudas a los autónomos. La portavoz del grupo también se hace eco del lema que mantiene su partido a nivel nacional proponiendo que "se priorice el arraigo de las personas y que las ayudas sociales vayan primero para los ciudadanos españoles".

Respecto a las listas electorales, la concejal sostiene que de momento está centrada "en hacer una oposición firme" y no desvela si renovará su candidatura de cara a las próximas municipales, asegurando que "lo importante es el proyecto, no los nombres".

Unidas Podemos (UP), el grupo municipal del que forman parte Izquierda Unida (IU), Podemos y Equo, con un escaño en el Ayuntamiento representado por Nieves Navarro, coincide, como el resto de la oposición, en señalar el acceso a la vivienda como el principal problema de la ciudad. "Albacete es una ciudad que ha estado creciendo en los últimos años, no tiene parque de vivienda y no se ha construido oferta pública", recuerda la concejal, con la excepción de las 88 casas recientemente entregadas por el Consistorio que se comenzaron a construir en la legislatura socialista previa.

Navarro enfatiza que en los presupuestos anteriores presentó una enmienda, aprobada, para que el equipo de Gobierno construyera 15 viviendas de alquiler social en el sector 10 de la ciudad. No obstante, son "insuficientes" en su opinión para la lista de más de 3.000 demandantes de vivienda registrados públicamente en Albacete. "Este año el PP no ha planteado nada y no está por la labor de construir", critica la portavoz de UP, quien afirma que esta situación está agravando la pobreza infantil y juvenil, con índices alarmantes según el informe "demoledor" de Foessa publicado el año pasado sobre exclusión social en el municipio.

UP plantea políticas centradas en la juventud, tales como un plan de ayuda a la infancia, la construcción de un centro para músicos con sala de conciertos, la creación de un albergue juvenil para atraer turismo alternativo o el apoyo al deporte de base. Desde la oposición, el grupo de izquierdas destaca haber conseguido la aprobación en el pleno de ayudas extraescolares o las actividades para adolescentes en Feria que no impliquen el consumo de alcohol.

Navarro, perteneciente a Izquierda Unida, matiza que el futuro de la coalición y la candidatura está aún pendiente del trabajo asambleario y las alianzas previas a las elecciones. Desde IU afirma que están "abiertos a pactar con todos partidos de la izquierda (del PSOE)", con un proceso interno que se abrirá probablemente a principios de junio y que decidirá "democráticamente", la candidatura a la alcaldía. No obstante, en caso de que se lo pidiera su asamblea, asegura estar dispuesta a formar parte de la lista electoral.

El equipo de Gobierno de Manuel Serrano, contactado por Europa Press, no ha querido participar en este cuestionario.