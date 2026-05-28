PP y Vox lanzan en Hellín 5 millones para infraestructuras en año electoral ante un PSOE que les acusa de electoralismo

Salón de plenos del Ayuntamiento de Hellín - AYUNTAMIENTO DE HELLÍN

ALBACETE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Hellín, Manuel Serena, abandera de cara al año electoral una inversión de cinco millones de euros para infraestructuras desde su gobierno del PP y en coalición con los tres concejales de Vox, una iniciativa que el PSOE tilda de "electoralista" y que viene acompañada de críticas a una gestión que ha dejado al municipio fuera de inversiones regionales o europeas como los fondos EDIL.

El primer edil destaca que a lo largo de estos tres años ha conseguido "un grado alto de cumplimiento" de su programa electoral, con una escucha activa a las pedanías, una fuerte apuesta por un contrato de limpieza que duplica la inversión municipal para lo próximos 10 años o la estabilización del Plan de Sostenibilidad Turística.

Serena resume que su gestión ha logrado "más cultura, más empleo, más turismo y más Hellín", con medidas clave como la remodelación de la Avenida de la Libertad o el impulso de la feria local, así como una inversión hacia las pedanías en materia de instalaciones deportivas, limpieza e iluminación o la reducción de la deuda municipal.

No le quita importancia a la inversión en seguridad modernizando la Policía Local o el comienzo de las licitaciones para la explotación turística del Cañón de los Almadenes, el Abrigo Grande de Minateda o la zona de las Minas. Todo esto, puntos de un programa electoral que "ya avisaba que era tan ambicioso que necesitaríamos diez años para cumplirlo", pero que seguirá desarrollando en este último año con el despliegue del Plan Municipal de Inversiones, cercano a los cinco millones de euros para instalaciones sociales y urbanas como la renovación de la pista de atletismo, el parque municipal o la adquisición de un inmueble para convertirlo en centro de mayores en la pedanía de Agramón.

El primer edil tiene claro renovar su candidatura para "afianzar el 'Proyecto Hellín' en el que confió la ciudadanía en las pasadas elecciones, sosteniendo "las mismas ganas e ilusión que hace cuatro años, pero con más experiencia".

La portavoz de Vox en Hellín, Raquel Tomás, cuyo partido dispone de tres concejalías (Comercio, Familia y Sanidad), centra sus preocupaciones en "la falta de industria y empresas" en la localidad, con un tejido económico textil histórico que ha ido diluyéndose en el tiempo. Tomás recuerda que su grupo ha elaborado dos convenios anuales con asociaciones de empresarios de cara a dinamizar el comercio local, así como la gestión de programas de contratación "que han alcanzado la cifra récord de más de 32 millones de euros en 2025" o bonificaciones del 95% del ICIO.

A esto suma otras mociones presentadas desde que entraron a formar parte del equipo de Gobierno, a mediados del 2024, como la implantación de un centro de hemodiálisis en el hospital de Hellín, la creación de un plan municipal para ayudar a familias numerosas o con personas con enfermedad crónica.

Tomás también ensalza la inyección de los cinco millones de euros para este último año como uno de los grandes logros del Consistorio, conseguida a través de recursos propios "ante la ausencia de ayudas regionales" y que estará exenta "de subvenciones ideológicas o la Agenda 2030" que tanto critica su partido. Parte de este dinero se dedicará a la accesibilidad de edificios municipales, la creación de una sala multiuso junto a la piscina cubierta o la redacción del proyecto para la nueva biblioteca municipal.

La concejal no desvela una candidatura para las próximas elecciones, asegurando que "llegará a su debido tiempo" y se guiará por el eje principal de su partido: implantar la prioridad nacional.

OPOSICIÓN

Desde la oposición, Ramón García, portavoz del PSOE, acusa al Ayuntamiento de mantener "una política electoralista" al proyectar para el último año las obras clave del municipio. "Al igual que los malos estudiantes, lo dejan todo para el final", valora el concejal.

García sitúa el desempleo como el principal problema de la ciudad, más concretamente, el femenino, echando en falta "una apuesta decidida por traer empresas que generen contratos estables, precisamente lo que el PP nos criticaba cuando ellos eran oposición". Le sigue la escasez de vivienda, que "dificulta que nuestros jóvenes puedan emanciparse y desarrollar su proyecto de vida", generando una pérdida de población.

El concejal tilda de "parálisis" estos tres años de Gobierno, discrepando en la valoración de las obras de la Avenida de la Libertad realizadas por PP y Vox "quienes no han sido capaces de terminarlas aunque comenzaron el anterior gobierno socialista". Señala además errores de gestión de infraestructuras, como el centro joven, una obra adjudicada en el mandato socialista previo y que el nuevo equipo "paralizó a los pocos meses de empezar a gobernar", teniendo ahora que indemnizar a la empresa constructora.

Otro ejemplo de mala gestión que cita García es el acuerdo que el PSOE local dejó firmado con la Junta para el Teatro Auditorio y la Escuela de Música, y que en tres años "no han sido capaces de hacer el proyecto para que el gobierno regional lo incluyera en los presupuestos". Además, apunta que uno de los grandes logros que abandera el alcalde, el Plan de Sostenibilidad Turística, se consiguió en el gobierno previo con 3,5 millones de euros y a día de hoy siguen "sin haber realizado ni una sola de las inversiones previstas". Esta falta de gestión ha llevado a Hellín a quedarse fuera de los fondos EDIL, para el que había proyectos presentados de unos 15 millones de euros, afirma García. "Sacaron un cero en varios parámetros que tenían que cumplir en los proyectos, un auténtico desastre y despropósito", valora el portavoz. A esto se suma un incremento de facturas en servicios como la recogida de basuras, "con un 300% a particulares y casi un 600% en hostelería".

García ha liderado en estos tres años una oposición con intención constructiva, con una media de 40 propuestas llevadas cada año al pleno, habiendo sido "rechazadas en su totalidad" por el equipo de PP y Vox. El concejal se limita a recordar que la próxima candidatura de su partidoqueda sujeta al proceso de primarias internas, esperando que se produzca en los próximos meses, cuando los órganos federales del PSOE marquen el calendario correspondiente.