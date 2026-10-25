PP Ciudad Real propone al alcalde de Miguelturra como sustituto de Ruiz en la candidatura al Congreso

Archivo - Luis Ramón Mohíno, alcalde de Miguelturra. - AY MIGUELTURRA - Archivo

CIUDAD REAL 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras la renuncia de Miguel Ángel Ruiz al puesto número cuatro de la candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia, será Luis Ramón Mohíno, alcalde de Miguelturra, quien ocupe su lugar.

El presidente del Partido Popular de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha manifestado "que entiende perfectamente" las razones argumentadas por Miguel Ángel Ruíz" y le "agradece su firme compromiso con seguir dando continuidad a la reconstrucción de Puertollano y al compromiso con sus vecinos en estos últimos meses de la legislatura".

"Miguel Ángel Ruíz es uno de los grandes valores de nuestro partido en la provincia, en la región y por supuesto en España", ha subrayado.

Asimismo, el presidente provincial ha valorado la propuesta de inclusión del alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohino, como número 4 en la candidatura del Partido Popular de Ciudad Real al Congreso de los Diputados en las elecciones el próximo 29 de noviembre, destacando "la trayectoria y el compromiso de Mohíno con los vecinos de Miguelturra", así como su experiencia en la gestión municipal "que sin duda alguna contribuirán a reforzar la candidatura del PP en el Congreso".

Con esta propuesta, el PP de Ciudad Real reafirma "su compromiso con una candidatura preparada para defender los intereses de la provincia, dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos y trabajar por el futuro de Ciudad Real y por la regeneración de España".