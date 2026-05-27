PP CLM, en modo electoral a un año de votar: "Hay mayoría de centro derecha, salimos a ganar para gobernar en solitario"

El vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano. - EUROPA PRESS

TOLEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha ofrecido el particular balance del partido que lidera la oposición a Emiliano García-Page en la región, y en una entrevista con Europa Press a un año de la cita con las urnas, ha considerado que la foto fija pasa por "una mayoría de centro derecha".

En la conversación, y ante la pregunta de en qué estado de salud está la Comunidad Autónoma, Serrano ha dicho que la respuesta la puede dar cualquier ciudadano para despejar si hoy por hoy "hay más o menos problemas para llegar a final de mes que hace once años", antes de que el PSOE empezara a gestionar el Gobierno.

En su opinión, esta región, en comparación con otros territorios, "ha demostrado quedarse atrás, y no porque sus ciudadanos tengan menos talento, sino porque el Gobierno al frente ha tomado la inacción como forma de gobernar".

Entiende que el líder del Ejecutivo "está en el poder por estar, completamente alejado de una realidad que diariamente se come el poder adquisitivo de las familias y de las empresas".

Ante esta situación, lamenta que la única pretensión del Gobierno es "generar titulares de prensa con los que aparecer a nivel nacional pero sin solucionar los problemas reales de Castilla-La Mancha".

"Castilla-La Mancha está claramente peor, muchísimo peor que otros territorios. Nuestra pretensión es que el año que viene podamos gobernar para devolver a nuestra comunidad autónoma la competitividad que podría tener si estuviese gobernada por el PP", afirma el talaverano.

CAPACIDAD DEMOSTRADA

En opinión del parlamentario toledano, los gobiernos que el PP preside a nivel municipal en el territorio castellanomanchego, que alcanzan hasta un 65% de la población, son "un activo importantísimo" a la hora de demostrar su "magnífica gestión".

"Estamos demostrando con nuestros alcaldes que los vecinos pueden tener más posibilidades, pese a que los gobiernos de Castilla-La Mancha y de España les obliguen a subir impuestos", lamenta.

En ese escenario, "hay alcaldes del Partido Popular que están demostrando que se pueden hacer mejor las cosas, y eso es un aval importante para presentarse a las próximas elecciones".

Frente a la opción que representa Paco Núñez en el PP castellanomanchego, "un Emiliano García-Page que ni siquiera ha decidido todavía si va a ser el candidato", algo que si no ha decidido es porque "sabe que si hoy hubiera elecciones, dejaría de gobernar".

"Está más pendiente de su propio interés electoral que de los intereses de la región".

Apunta que el último ciclo electoral ha venido a demostrar que "hay una mayoría amplia del centro derecha", y eso "va a suceder en Castilla-La Mancha", donde el PP "sale a ganar y a tener la mayor parte de los votos para gobernar en solitario".

CAPITAL HUMANO 'POPULAR'

Santiago Serrano asegura que a estas alturas de 2026 el PP presenta "un gran capital humano" tanto para conformar candidaturas como para formar Gobierno tras los comicios del próximo año.

"Personas muy preparadas que no solamente proceden de la política sino de la sociedad civil, de la universidad y de la empresa", lo que hace que los 'populares' "estén preparados para gobernar Castilla-La Mancha en la mejor de las condiciones y con la mayor de las solvencias".

Ahora toca "respetar el calendario" y presentar al equipo cuando toque, si bien "ya se trabaja con personas y equipos que tienen toda la garantía de poder llevar las riendas de esta tierra, si hiciese falta, desde mañana mismo".

MENOS IMPUESTOS, MÁS CAMPO Y MÁS SANIDAD

Las tres propuestas que centrarán el mensaje electoral a lo largo de los doce meses que restan hasta las elecciones por parte del Partido Popular circularán en torno a menos impuestos, más defensa del campo y más sanidad.

Son "tres ámbitos clave" según Serrano, quien cree que esta tierra "no puede esperar" para ver mejorados estos ámbitos "de manera inmediata" gracias a "un Gobierno de Paco Núñez".

Así, en materia sanitaria plantea "un plan de choque contra listas de espera y poner en marcha la carrera profesional de verdad", algo que entiendo que no hará el PSOE de García-Page, que la va a poner en marcha, en su opinión, "de forma parcial", mientras Núñez "firmó ante notario" hacerlo de golpe.

La bajada "generalizada" de impuestos es otro de los caballos de batalla de los 'populares', con planes para "devolver un total de 400 millones de euros a todos los contribuyentes de la Comunidad Autónoma".

La protección del campo representa el "tercer pilar" de las propuestas del PP para pedir el voto, "con un plan de protección de agricultores y ganaderos que implicaría inversiones en materia hidráulica para que el sector tenga competitividad frente a otros territorios".

LOS "ERRORES" DEL PSOE

El vicesecretario de Comunicación 'popular' en Castilla-La Mancha también ha tenido tiempo para analizar la situación del adversario político a nivel nacional, tras las últimas noticias a cuenta de la imputación del expresidente Zapatero.

Esta imputación del "faro moral del socialismo" representa ahora una "cuestión de emergencia nacional", ante lo que plantea tener claro que "Zapatero no habría cometido esos presuntos delitos sin la connivencia del Consejo de Ministros".