PP cree que Page avanza unidades móviles de salud mental infanto-juvenil "empujado por la cercanía de las elecciones"

Archivo - El diputado del PP Juan Antonio Moreno Moya. - CARMEN TOLDOS - Archivo

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y diputado regional, Juan Antonio Moreno, ha denunciado la falta de compromiso real del Gobierno regional con la salud mental. "Se acuerda ahora de ello cuando durante años no ha hecho absolutamente nada para mitigar el aumento de la demanda asistencial en la región".

De este modo ha reaccionado el parlamentario 'popular' después de que el presidente regional, Emiliano García-Page, haya avanzado este miércoles la puesta en marcha de unidades móviles con profesionales de diferentes disciplinas de apoyo a la salud mental infanto-juvenil en las siete áreas de salud que hay en la región, durante el Foro 'Crecer con Bienestar: Salud mental en la infancia y la adolescencia'.

"Sea bienvenido a la realidad, señor Page. Llega tarde, empujado por la cercanía de las elecciones y por el temor a perderlas, pero la salud mental no puede ser utilizada como herramienta política, sino abordada con seriedad, recursos y compromiso real", ha dicho.

Según informa el partido, Moreno ha lamentado que el Ejecutivo autonómico "no haya escuchado ni a los pacientes ni a los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha", que llevan años reclamando más recursos humanos y económicos ante el incremento significativo de los casos relacionados con la salud mental. "Han ignorado sistemáticamente una realidad que ya era evidente para todos, menos para Page", ha dicho.

Así, ha recordado que el PP ha reclamado reiteradamente una mayor dotación presupuestaria y un refuerzo de profesionales para hacer frente a esta situación. "Incluso a través de enmiendas a los presupuestos de la Junta, hemos intentado aumentar las partidas destinadas a salud mental, pero Page siempre ha votado en contra", ha afirmado.

Moreno ha señalado como "prueba evidente" de la falta de compromiso del Gobierno regional el cierre reciente de recursos relacionados con la salud mental, como el ocurrido en el Hospital Mancha Centro. "Pese a las reivindicaciones de pacientes y familias, Page no ha dudado en eliminar servicios esenciales, demostrando una total insensibilidad ante un problema tan grave", ha criticado.

Igualmente, ha aludido a los propios datos del Ministerio de Sanidad que, según ha añadido, a través del número 024 se atendió en febrero 509 llamadas procedentes de Castilla-La Mancha, unas cifras "muy preocupantes".