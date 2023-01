PP exige en Madrid a Page y al socialismo de C-LM y de España que "digan basta ya a la deriva autoritaria de Sánchez"

TOLEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha denunciado que tenemos un Gobierno "que no nos merecemos, un Gobierno que está desmantelando España, un gobierno que se ha puesto del lado del populismo y de los independentistas y en contra de todos los españoles, un gobierno que está tomando decisiones en contra de la Constitución, en contra de la Democracia y en contra del Estado de Derecho".

Un gobierno que "está en contra de todos y a favor exclusivamente de sí mismo para continuar un día más en el sillón", ha indicado Guarinos durante la manifestación 'Por España, la democracia y la Constitución' que ha tenido lugar este sábado en Madrid convocada por más de un centenar de asociaciones y colectivos de la sociedad civil española que dicen, al igual que la mayoría de los españoles, "basta ya a tanto despropósito".

La también candidata del Partido Popular a la Alcaldía de la ciudad de Guadalajara, ha señalado que todos los asistentes han salido a la calle "porque España se merece un Gobierno diferente, no queremos un Gobierno que manosee las instituciones. Queremos un Gobierno que respete la Constitución que nos dimos los españoles en el 78 y el mejor momento de libertad y prosperidad que hemos tenido desde entonces, así como la Concordia que todos los españoles conseguimos y que hemos defendido y mantenido desde 1978".

"No podemos tener un Gobierno que elija como socios de gobierno a populistas, independentistas y a los herederos de una banda terrorista, y no a los constitucionales. No podemos tener un Gobierno que elimine el delito de sedición, rebaje las penas del delito de malversación, y permita que más de 200 agresores sexuales hayan visto reducidas sus penas o salido de la cárcel. No podemos tener un gobierno que legisle en contra de España y de los españoles", ha advertido.

Por todo ello, desde este escenario, el PP regional ha exigido a todos los socialistas que se pongan del lado de la Constitución y que defiendan España, ha informado el PP en un comunicado.

De su lado, el candidato a la Alcaldía de la ciudad de Toledo, Carlos Velázquez, ha apuntado que la presencia de Toledo en esta manifestación "es significado de apoyo a la Democracia, a la libertad y a la Constitución".

Velázquez ha recalcado que la Constitución "es la garantía de nuestro bienestar y es el documento jurídico más importante de nuestro ordenamiento jurídico y Pedro Sánchez lo está poniendo constantemente en tela de juicio" y ha señalado que las últimas medidas del gobierno "hacen mucho daño" a los españoles a los castellanomanchegos.

El presidente provincial del Partido Popular de Albacete, Manuel Serrano, ha considerado que "no todo vale para mantenerse al frente del Gobierno de España".

En su opinión, "la sociedad ha dicho hoy alto y claro 'basta' al atropello sin precedentes que el presidente del Gobierno está llevando a cabo al poner las instituciones del Estado al servicio de aquellos que no creen en ellas, atender las demandas del populismo de extrema izquierda y de los independentistas que no creen en España y provocar efectos dramáticos con su incompetente ley del sí es sí".

A la manifestación han acudido otros cargos, afiliados y simpatizantes del Partido Popular de las cinco provincias de la región.

CONCENTRACIONES

Más de un centenar de asociaciones y colectivos de la sociedad civil se ha concentrado este mediodía en la plaza de Cibeles de Madrid para protestar contra Pedro Sánchez, su "Gobierno de la mentira y los pactos oscuros" y "la deriva política que ha tomado España".

Un total de 31.000 manifestantes, según cifras de Delegación del Gobierno en Madrid, han ocupado la plaza y las calles adyacentes portando sobre todo banderas de España o pancartas con mensajes como "Sánchez, traidor", "Gobierno, dimisión", "Separatistas, fuera de aquí" o "Democracia, sí, Dictadura, no".

Bajo el lema 'Por España, la democracia y la Constitución', la protesta ha dado comienzo a las 12.00 horas y alrededor de la plaza se ha montado un escenario en el que los organizadores, Foro España Cívica y Fundación Foro Libertad y Alternativa, han mostrado su "preocupación" y "rechazo a la deriva política que ha tomado España".