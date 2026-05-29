PP C-LM carga contra el número 'dos' de Page por estar "encantado votando el sanchismo" y pide su dimisión

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández. - PP

TOLEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha exigido a Emiliano García-Page el cese inmediato de Sergio Gutiérrez como secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, que vota "cómodo al sanchismo" en el Congreso de los Diputados.

Hernández ha atribuido a García-Page unas afirmaciones al presidente señalando que "si un diputado no está a gusto votando lo que se decide en el Congreso de los Diputados, debería dimitir", asegurando incluso que "él mismo lo haría en esa situación".

"Las palabras de Page solo dejan dos posibilidades, y ambas son demoledoras para el PSOE de Castilla-La Mancha", ha señalado, tal y como ha informado el PP en nota de prensa.

La dirigente 'popular' ha explicado que, si Sergio Gutiérrez sigue siendo diputado nacional y no ha presentado su dimisión, es porque "vota cómodo, convencido y plenamente a favor de todas las decisiones que Pedro Sánchez lleva al Congreso".

"Eso significa que el número dos del PSOE regional avala la amnistía, los pactos con el independentismo, las cesiones permanentes a Puigdemont, la financiación privilegiada para Cataluña y todos los ataques a la igualdad entre españoles", ha afirmado.

Por ello, Hernández se ha preguntado "cómo puede Page mantener como máximo dirigente orgánico del PSOE de Castilla-La Mancha a alguien que, según sus propias palabras, está completamente cómodo con el rumbo político del sanchismo".

"Si Sergio Gutiérrez no está de acuerdo con lo que vota y aun así sigue sentado en el Congreso sin dimitir, entonces estaría incumpliendo exactamente el criterio ético y político que el propio Page ha defendido públicamente", ha indicado.

Por tanto, o Sergio Gutiérrez "está encantado votando el sanchismo o Page vuelve a demostrar que dice una cosa en los medios mientras permite la contraria dentro de su partido", ha denunciado.

Hernández ha asegurado que "cuando llega la hora de votar en el Congreso, los diputados socialistas de Castilla-La Mancha siempre respaldan disciplinadamente la amnistía, los privilegios, las cesiones al independentismo y la continuidad de Sánchez", ha subrayado.

"Después vienen aquí a hacerse los indignados delante de un micrófono, pero los votos son los que mandan y los votos del PSOE de Castilla-La Mancha siempre están al servicio de Pedro Sánchez", ha añadido.