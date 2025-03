El PP de C-LM critica a Page en la Interparlamentaria de Sevilla y afirma que la región es "el km cero" del 'sanchismo'

TOLEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado "el servilismo" de García-Page a Sánchez que ha hecho de Castilla-La Mancha "el kilómetro cero de las políticas sanchistas que demonizan al propietario frente al ocupa".

Así lo ha señalado durante su intervención en la primera mesa de la 27ª Interparlamentaria del Partido Popular que lleva por título 'El gran desafío de la vivienda: acceso y soluciones', donde la secretaria general ha afirmado que "la ocupación y la inquiocupación" es uno de los graves y principales problemas que más preocupan a los ciudadanos, según ha trasladado el PP por nota de prensa.

"Y en Castilla-La Mancha aún nos preocupa más porque el servilismo de Emiliano García-Page hacia Pedro Sánchez ha hecho de nuestra región ese kilómetro cero de las políticas sanchistas que demonizan al propietario frente al ocupa", ha enfatizado.

La dirigente popular ha calificado de "envidia sana" ver como los presidentes del Partido Popular y los gobiernos del Partido Popular toman medidas "valientes actuando ante la ocupación y exigiendo al Gobierno de España leyes estrictas que protejan ese derecho a la propiedad.

Mientras que, según ha afirmado en su intervención Agudo, en el Gobierno socialista de García-Page, "ha cogido una ley antiocupa que hemos presentado el PP, lo ha metido en un cajón, ha prohibido su tramitación en el Parlamento regional, y ha aprobado una ley que no viene a dar solución alguna. Page ni siquiera le ha dado traslado al Congreso de los Diputados para no molestar a Sánchez, por lo tanto, no soluciona nada".

Además, ha asegurado que, en el último pleno celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Grupo Parlamentario Popular defendió las medidas que el presidente Alberto Núñez Feijóo y el resto de los presidentes autonómicos del PP firmaron en esa declaración de Asturias.

"Pero el socialismo de mi tierra también ha rechazado esas propuestas. ¿Sabéis por qué? Porque la única aportación que hace Page en la lucha contra la ocupación son los ocho votos de sus ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, que lejos de hacer caer a Sánchez, apuntalan todas y cada una de sus tropelías, porque si Page quiere, Sánchez cae", ha declarado Agudo.

Asimismo, se ha referido sobre las declaraciones de la ministra de Vivienda de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, que dicen que el fenómeno de la ocupación no existe y que es un bulo de la derecha. Pero la realidad alberga en los datos, según Carolina Agudo, ya que "80.000 viviendas se encuentran ocupadas, 25.000 viviendas inquiocupadas y desde que gobierna Sánchez han aumentado las ocupaciones un 40%". "Por lo tanto, esto no es un bulo, es un drama", ha apostillado.

"Un auténtico drama que amenaza a los propietarios y atemoriza a los vecinos, Y la solución no puede venir porque los vecinos tengan que crear patrullas para echar a los ocupas, sino de la mano de las políticas que está impulsando el PP y que está proponiendo el presidente Alberto Núñez Feijóo", ha añadido.

Entre las medidas propuestas desde el PP, ha resaltado el desalojo de los ocupas en 24 horas, el endurecimiento de las penas o que se prohíba el empadronamiento de los ocupas en los municipios, así como dar seguridad jurídica a los propietarios para que puedan alquilar con confianza sus viviendas. "Ese es el compromiso que adquirimos desde el Partido Popular. Un compromiso firme con esa política que sirve a los ciudadanos, que se hará realidad cuando Feijóo gobierne España".

Carolina Agudo ha defendido que desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha están trabajando de la mano de su presidente, Paco Núñez, para llegar al Gobierno de Castilla-La Mancha y "liberar a los castellanomanchegos de ser ese gancho con el que Sánchez hace lo que le da la gana".

Por todo ello, Agudo ha aseverado que seguirán exigiendo al PSOE que cambie de posición. "Parece imposible, pero vamos a seguir trabajando en exigir a Page que, por una vez, y aunque sea propuesta del PP, contribuya con su voto a proteger a los españoles, no solamente de Sánchez, también de los delincuentes".

"Termino mandando mucho ánimo y todo el apoyo del mundo a todos los compañeros que reciben insultos y amenazas por defender la propiedad privada. Aunque le duela a la izquierda, la defensa de la propiedad privada no es fascismo, es justicia, y será más justicia con el presidente Alberto Núñez Feijóo en la presidencia del Gobierno de España", ha zanjado.