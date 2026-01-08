PP C-LM vuelve a sembrar la duda sobre si las discrepancias entre Page y Sánchez pueden paralizar el Estatuto - PP

TOLEDO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha salido al paso de la petición del PSOE en la que, en boca de Sergio Gutiérrez, instaba a los 'populares' a acelerar la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía, algo ante lo que ha vuelto a sugerir que quizá las discrepancias entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez pueda derivar en que la negociación salte por los aires.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha incidido en que "tiene guasa" que los socialistas reclamen esta celeridad, y sugiere que quizá el PSOE se esté "poniendo la venda antes de la herida".

Con todo, defiende que "ningún proyecto político en la región tiene tanto interés" en que salga adelante la nueva Carta Magna de Castilla-La Mancha. "Mi proyecto político es cambio de futuro que necesita este Estatuto".