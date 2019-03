PP pide explicaciones "por la tardanza" en llegar los medios aéreos

Publicado 17/03/2019 15:48:00 CET

ALBACETE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP pedirá explicaciones al Gobierno de Castilla-La Mancha "por la tardanza" en llegar los medios aéreos a la zona calcinada del incendio de Paterna del Madera (Albacete), ya que "éstos sólo empezaron a ser operativos en torno a las 17.30 horas, cuando el fuego se detectó a las 13.39 horas del sábado, según datos de Infocam". "Fueron unas horas que se hicieron eternas", ha advertido el alcalde de Paterna del Madera, Francisco García.

Así se ha pronunciado la cabeza de lista al Congreso por el PP de Albacete, Carmen Navarro, que, junto con el diputado regional Antonio Martínez, y el presidente de NNGG en Albacete, Juan Carlos González, han acompañado al alcalde de Paterna del Madera, Francisco García, en su vista al puesto de mando donde se desarrolla el operativo para sofocar el incendio forestal que afecta a un paraje del municipio serrano.

Carmen Navarro y Antonio Martínez han trasladado su apoyo al alcalde del municipio, a los vecinos de Paterna del Madera y a los operarios de Infocam que participan en la extinción del fuego, y que cuentan con apoyo de efectivos tanto de la Comunidad de Murcia, como de la Unidad Militar de Emergencias (UME), del Sepei de Albacete, y efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario, según ha informado el PP en nota de prensa.

"El fuego ha afectado a unas 200 hectáreas de masa forestal, pero hubiera podido ser una catástrofe, pues la Junta no tiene activados protocolos necesarios hasta la campaña de verano, algo que no se entiende con este tiempo tan seco que estamos teniendo y que obliga a pensar los medios disponibles para actuar ante situaciones de riesgo", ha advertido Carmen Navarro, quien ha señalado que "con este tipo de incidentes se demuestra que la campaña de prevención y extinción de incendios no es una prioridad para Emiliano García-Page".

En opinión de los representantes del Partido Popular "de haber tenido la Junta los medios suficientes preparados para actuar, el incendio de Paterna del Madera hubiera quedado controlado en la misma tarde del sábado, pero parece que Page tiene otras prioridades, como es aplaudir a Pedro Sánchez, cuyo borrador de Presupuestos Generales del Estado premiaba las inversiones y las infraestructuras a los gobiernos separatistas, en detrimento de Castilla-La Mancha y la provincia de Albacete", ha concluido Carmen Navarro.