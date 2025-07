PP pregunta a la Junta si "pone la mano en el fuego" por todo lo firmado por Pardo de Vera referente a Cuenca

CUENCA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular de Cuenca, a través de su portavoz Álvaro Barambio, ha preguntado a la delegada de la Junta, Marian López, si "metería la mano en el fuego" porque todo lo que se ha hecho en esta ciudad cuando Isabel Pardo de Vera presidía Adif "está totalmente correcto".

Los 'populares' conquenses' han comentado en rueda de prensa las declaraciones de López en una entrevista a Europa Press en las que consideraba que las sospechas vertidas sobre el Plan XCuenca, gestado durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transporte y de Pardo de Vera en el administrador ferroviario, no tenían fundamento alguno.

Desde el punto de vista de Barambio, "todo aquello que se haya tramitado por aquel ministerio seguramente está bajo sospecha en estos momentos" y considera que "ante cualquier papel que venga de una decisión de Ábalos y Pardo de Vera tenemos que ser especialmente revisores".

Desde el PP de la capital también se hacen eco de las sospechas sobre la adjudicación del colegio de Minglanilla pese a que la Junta ha recordado que se hizo antes de que Ábalos fuera ministro y creen que "van a ir surgiendo muchas más cosas, porque cuando se ve la trama mafiosa que había creado el Ministerio de Transportes es lógico que cualquier ciudadano tenga las sospechas lógicas".

Por su parte, desde el Grupo Municipal entienden que cualquier procedimiento firmado de aquel periodo debe ser revisado, entre ellos el Plan XCuenca, porque "lo que sabemos es que Isabel Pardo de Vera, está metida en lo que está metida y su marido ha participado en tramas especuladoras con terrenos de Adif, por lo que nuestra misión, como oposición, revisar hasta la última coma de cualquier documento que venga de esa persona".

"EL DEBATE EVIDENCIÓ QUE AL ALCALDE LE QUEDA POCO"

El Grupo Popular ha comentado las declaraciones de la delegada de la Junta a Europa Press en una rueda de prensa convocada para valorar el Debate sobre el Estado del Municipio del pasado lunes, que en opinión de la última candidata del PP a la Alcaldía, Beatriz Jiménez, evidenció "que a este alcalde le queda poco".

Jiménez ha reprochado a Darío Dolz que no respondiera "ninguna de las cuestiones que planteamos los grupos de la oposición", que coincidieron en señalar "la dejadez" en el mantenimiento de la ciudad. Ha lamentado además que Dolz se dedicara "a revivir el debate de hace un año", que no pusiera "ningún interés" y que no diera explicaciones ante cuestiones como "por qué se retrasan las obras o por qué perdemos subvenciones para los campos de fútbol".

Los 'populares' han anunciado que volverán a exigir que este debate sobre el estado del municipio tenga entidad propia y no se diluya.

Por otro lado, los 'populares' han anunciado que han solicitado de forma oficial información sobre los pagos pendientes a la Banda Municipal de Música, que ha denunciado esta semana que se le adeuda más de 80.0000 euros, y han apuntado que, por ahora, de lo que tienen constancia es de que este miércoles se firmó un decreto de pago correspondiente al mes de diciembre de 2024.