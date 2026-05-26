PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos llevarán al pleno de Albacete una moción conjunta en defensa de la cuchillería

Archivo - Navaja conmemorativa del aniversario del Museo de la Cuchillería. - AYUNTAMIENTO - Archivo

ALBACETE 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Albacete va a aprobar en su próxima sesión del jueves, día 28 de mayo, una moción conjunta de todos los representantes políticos municipales en defensa de la cuchillería, con un texto pactado por Aprecu e inspirado en sus peticiones.

Los grupos municipales de PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos han suscrito esta moción para que "el Ayuntamiento de Albacete lidere un pacto que reivindique la protección de la cuchillería albaceteña y luche contra la criminalización de un sector estratégico para nuestra economía y que cuenta con más de seis siglos de historia".

La moción surgió de una iniciativa del alcalde y del equipo de Gobierno municipal, y su texto ha sido consensuado con la Asociación de Empresa de Cuchillería y Afines Aprecu, cuyas reivindicaciones recoge.

La propuesta que va a aprobar el Pleno el próximo jueves se dirige "al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado" pidiendo que las futuras modificaciones legislativas, como la Ley de Seguridad Ciudadana o el Reglamento de Armas, "se orienten hacia el endurecimiento de penas y la lucha contra las actitudes criminales en lugar de criminalizar a la cuchillería".

Asimismo, el texto de la moción pide al Ejecutivo y el Legislativo que "cualquier futura modificación normativa incorpore definiciones técnicas claras y objetivas, garantice la seguridad jurídica, contemple periodos transitorios razonables y evite trasladar toda la carga regulatoria al comercio legal".

También se solicita "diálogo y colaboración con todas las administraciones públicas para avanzar en medidas eficaces que compatibilicen seguridad ciudadana, proporcionalidad normativa y protección de un sector histórico y estratégico para territorios como Albacete".

Otro objetivo de la moción es "impulsar declaraciones institucionales tanto en la Diputación de Albacete como en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Congreso de los Diputados y el Senado, de apoyo al sector cuchillero albaceteño y de rechazo de la criminalización a la industria cuchillera".

CIUDAD DE LA CUCHILLERÍA

En la moción se argumenta que "Albacete es la Ciudad de la Cuchillería por excelencia en toda España, y aglutina el 90% de la producción cuchillera nacional", y se recuerdan los seis siglos de tradición cuchillera en la ciudad. Por ello, "de la mano de Aprecu defendemos el oficio cuchillero y promovemos una idea clara: la navaja no es un arma en sí misma, sino una herramienta de trabajo, de uso tradicional y una seña de identidad histórica".

El texto recoge la preocupación del sector por recientes informaciones sobre una posible reforma del Reglamento de Armas para incorporar restricciones adicionales a las navajas y armas blancas, y se recuerda que "Aprecu y el Ayuntamiento comparten la necesidad de combatir la delincuencia y reforzar la seguridad ciudadana, pero hay que diferenciar entre el uso delictivo de determinados instrumentos y la actividad legítima de un sector histórico, industrial, artesanal y económico que representa miles de empleos directos e indirectos, exportación, innovación y patrimonio cultural".

"El ordenamiento jurídico español ya dispone de mecanismos suficientes para perseguir y sancionar el uso ilícito de armas blancas, tanto desde la Ley de Seguridad Ciudadana como desde el Código Penal, y debe actuarse contra las conductas violentas, el porte injustificado y el uso intimidatorio o delictivo de estos instrumentos, pero nunca criminalizar su uso cotidiano, profesional, deportivo, cinegético, artesanal o de coleccionismo".

También se recuerda que "Aprecu viene trasladando hace meses su preocupación por la inseguridad jurídica generada por cambios regulatorios e interpretaciones cambiantes de la normativa, que ya han provocado inmovilización de productos, incertidumbre comercial y pérdidas económicas en empresas que operan conforme a la legislación vigente, perjudicando a esas empresas y a los propios consumidores".