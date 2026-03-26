PP y Vox critican el nivel salarial en C-LM y el PSOE responde que tapan "la realidad" económica regional

La diputada del PP, Itziar Asenjo, durante el debate general sobre medidas que contribuyen a impulsar los salarios y la situación laboral condicionando el desarrollo económico y social de la región, en las Cortes de Castilla-La Mancha. - CARMEN TOLDOS/CORTES DE C-LM

TOLEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha celebrado este jueves ha sido escenario de un debate general sobre medidas que contribuyen a impulsar los salarios y la situación laboral condicionando el desarrollo económico y social de la región, en el que Partido Popular y Vox han criticado el nivel de los salarios en la región frente a un PSOE que ha reivindicado el crecimiento de los mismos, acusándoles de tapar "la realidad".

El debate ha arrancado con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez, que ha centrado su atención en el sistema impositivo, responsabilizando de los bajos ingresos en la región a que "los trabajadores pierden demasiado por culpa de un sistema fiscal asfixiante".

Sánchez ha apuntado que la región cuenta con "uno de los más bajos" salarios mensuales medios del país, que unido a los niveles de desempleo, provoca dificultades para "llegar a final de mes".

El portavoz de Vox ha argumentado que "cuando contratar es cada vez más caro, cuando producir es cada vez más caro y cuando mantener abierto un negocio cada vez es más difícil, lo que ocurre es lo que estamos viendo ahora mismo". "Menos contratación, menos inversión y menos oportunidades", ha insistido.

Una situación de la que ha responsabilizado al "bipartidismo" al que ha acusado de mantener "el mismo modelo económico" basado en "más gasto público, político, más administración, más 'chiringuito', más impuestos".

"Los salarios no mejoran a base de decretos, el salario mejora cuando la economía crece y cuando se crea un empleo estable", ha asegurado.

"La realidad es que al final ve que por mucho que se suba el salario mínimo no llegamos, la cesta de la compra cada vez es más cara y la realidad es que miles de jóvenes que quieren trabajar y que quieren prosperar no lo pueden hacer y se tienen que marchar de su tierra", ha añadido.

EL PP RECLAMA UN CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO

Por parte del Partido Popular, la diputada Itziar Asenjo ha advertido que "las familias sienten que la vida es más cara" ya que "ha subido la cesta de la compra, han subido los alimentos básicos, ha subido la energía y ha subido al fin y al cabo el coste de vida".

La parlamentaria ha criticado la situación salarial en la región, asegurando que en Castilla-La Mancha "hay salarios más bajos, más pobreza y también, y por desgracia, menos oportunidades".

Una situación que ha atribuido a "un problema de modelo", que ha provocado que Castilla-La Mancha sea "una de las regiones que mayor tasa de pobreza tiene, no solo de España, sino de toda la Unión Europea".

Aunque Asenjo ha reconocido que el volumen de salarios se establece a través de las negociaciones colectivas, ha incidido en que "el Gobierno autonómico sí tiene capacidad de decidir qué modelo productivo quiere en esta región, de decidir si apuesta por la industria o si apuesta por actividades de bajo valor añadido, de decidir si prefiere atraer inversión o prefiere expulsarla".

Además, la parlamentaria del PP ha criticado la acción del Ejecutivo regional ante la crisis causada por la guerra de Irán, asegurando que "hay comunidades autónomas que reaccionan y otras, como Castilla-La Mancha, que no lo hacen". "Hemos visto cómo Galicia ha movilizado 150 millones de euros, hemos Murcia ha aprobado ayudas al campo, hemos visto cómo Castilla y León ha anunciado compensaciones adicionales a las que se han aprobado a nivel estatal", ha argumentado Asenjo.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno de Castilla-La Mancha a "solventar esa situación que está provocando la guerra de Irán en el tejido empresarial de Castilla-La Mancha y dejarse ya de titulares y de presumir de datos que lo que dan es vergüenza.

EL PSOE ACUSA A LA OPOSICIÓN DE "TAPAR LA REALIDAD"

Del lado del PSOE, la diputada María Isabel Sánchez Cerro ha acusado a los portavoces de PP y Vox de llevar al pleno "un diagnóstico basado en suposiciones de brocha gorda, intentando tapar la realidad".

Así, ha acusado a Asenjo y a Sánchez de presentar "un relato totalmente en negro" que "no se sostiene en ningún dato que nos puedan ofrecer los diferentes observatorios, ni en una realidad cotidiana".

Sánchez Cerro ha reivindicado que "el salario medio en Castilla-La Mancha es de 24.248 euros" lo que supone un incremento del "21,59%" desde 2015, subrayando que "ha crecido más que Andalucía y más que Castilla y León".

Además, ha cuestionado las críticas al modelo de desarrollo económico, apuntando que "se ha llegado a superar la barrera de los 2.000 millones de euros en inversión empresarial extranjera". Un nivel de inversión que ha conducido a la región a ser "la tercera comunidad con mayor crecimiento de ese PIB, un 29,5% después de la pandemia".

En la mismo línea, ha defendido que Castilla-La Mancha cuenta con más de un 80% de personas asalariadas con un contrato indefinido, 670.700 personas, que constituye el nivel "más alto de la historia de nuestra comunidad autónoma".

Aunque ha reconocido que los datos no son motivo "para conformarse" y se deben "seguir dándo pasos", ha defendido la línea de actuación del Gobierno, centrado en "el diálogo social". "Más de 30 grandes acuerdos en materia económica y laboral"

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

El debate ha concluido con la aprobación de una propuesta de resolución del PSOE instando mantener el "compromiso con el diálogo social", así como "las políticas activas de empleo e impulso a la inversión empresarial" y el fomento de la formación. La propuesta ha sido aprobada gracias a los 17 votos a favor del PSOE, frente a los 12 votos del PP y los 4 de Vox en contra.

Por su parte, la propuesta de resolución de Vox, rechazada con los votos 17 votos contrarios del PSOE, frente los 16 a favor de PP y Vox, estaba centrada en la reducción de "las cargas sobre las empresas" e incorporaba un corolario de medidas como incentivos a la contratación, impulso al teletrabajo o sanciones a las empresas que contraten a inmigrantes en situación irregular.

La propuesta del PP, también rechazada por 17 votos en contra del PSOE, frente los 16 a favor de PP y Vox, se centraba en la orientación de "las ayudas y subvenciones públicas al tejido empresarial" a sectores de alto valor, así como la evaluación regular en Cortes de la situación salarial, y el refuerzo de las políticas activas de empleo centradas en la productividad.