PP y Vox denuncian el "cierre" de Salud Mental del Mancha Centro y PSOE les acusa de "retorcer la realidad"

El diputado del Partido Popular Juan Antonio Moreno Moya, durante el debate en el pleno de las Cortes. - CARMEN TOLDOS/CORTES DE C-LM

TOLEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha albergado este jueves un debate en torno a la situación de la Unidad de Salud Mental del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, durante el cual el Partido Popular y Vox han denunciado el cierre de la Unidad de Salud Mental del centro hospitalario. Una afirmación ante la que el Grupo Municipal Socialista les ha acusado de "retorcer la realidad", al apuntar que no se trata de un cierre, sino un cese temporal.

La primera intervención ha corrido a cargo del diputado de Vox, Luis Juan Blázquez, que ha afirmado que se trata de "un cierre que ustedes intentan disfrazar de reorganización", en referencia al Ejecutivo regional, afirmando que se ha dado a causa de un "modelo fallido".

"El colapso es una realidad, y no lo dice solo Vox, lo dicen los datos, lo dicen los profesionales", ha asegurado Blázquez, apuntando que en la Unidad de Salud Mental, "donde había 13 profesionales dejaron uno y donde había un servicio esencial, pues ahora no hay nada".

Un cierre que se ha producido, según ha afirmado, cuando la salud mental es "una de las principales emergencias sanitarias de nuestro tiempo".

El parlamentario ha reclamado la "contratación inmediata de los profesionales necesarios para recuperar la Unidad de Salud Mental del Mancha Centro", así como "la recuperación y la reapertura inmediata de todos los servicios vinculados de urgencias de salud mental".

Además, ha insistido en incorporar su argumento en el anterior punto sobre derechos de atención sanitaria a personas extranjeras señalando que "el Gobierno de España ha decidido ampliar el acceso del sistema sanitario a personas que no han contribuido ni un solo euro al sistema".

EL PP RESPONSABILIZA DE LA SITUACIÓN A LA "FALTA DE PLANIFICACIÓN"

Por parte del Partido Popular, el diputado Juan Antonio Moreno Moya ha señalado que "el servicio de Psiquiatría ha llegado a contar únicamente con dos facultativos en activo y uno de ellos a tiempo parcial, de una plantilla orgánica de 13". "Una situación derivada de falta de planificación", ha añadido.

Una situación que, ha asegurado, "ha hecho inviable el mantenimiento de la actividad en condiciones adecuadas" y que se ha producido "aunque el Gobierno niegue la mayor el cierre de la unidad de salud mental".

"El cierre de la unidad implica la ruptura de la continuidad asistencial, el incremento del riesgo de recaídas y hospitalizaciones, así como la derivación de pacientes a otros centros o recursos concertados", ha asegurado, el diputado del PP, afirmando que el cierre de la Unidad "se suma al incumplimiento reiterado de Emiliano García-Page de los compromisos en materia de salud en Alcázar de San Juan, destacando especialmente la paralización de la Residencia Comunitaria de Salud Mental".

Finalmente, el diputado 'popular' ha apuntado que su propuesta de resolución incorpora toras las reivindicaciones de la Asociación Luz de La Mancha, orientadas a "completar las plantillas de psiquiatras, la reapertura urgente de la unidad de hospitalización breve, que las urgencias de salud mental estén atendidas por psiquiatras, el normal funcionamiento del hospital de día y conseguir una frecuencia óptima y necesaria en las consultas".

ABENGÓZAR ACUSA A PP Y VOX DE "RETORCER LA REALIDAD"

Frente a esto, la diputada del PSOE Ana Isabel Abengózar ha acusado a los grupos de la oposición de "retorcer la realidad", advirtiendo de que la situación de Salud Mental del Hospital Mancha Centro "no es la que nos gustaría", pero apuntando que "no estamos ante un recorte ni ante un desmantelamiento".

"Estamos ante una situación excepcional, desde luego coyuntural, a la que nos ha llevado evidentemente la falta de profesionales, que esto es un problema estructural de todo el sistema español, pero que además se ha sumado, en Alcázar de San Juan, con circunstancias sobrevenidas en la plantilla de Psiquiatría del Mancha Centro. Esto ha agravado la situación y esto ha dado lugar a ese cese temporal de la unidad, solamente de la Unidad de Hospitalización Breve", ha argumentado la parlamentaria socialista.

Además, ha puntualizado que la situación de cese se circunscribe a "la Unidad de Hospitalización Breve del área de salud mental", asegurando que "la atención en salud mental en el Mancha Centro sigue funcionando". "El área de salud mental de este hospital no es una planta solo, es una parte, es un sistema completo", ha señalado.

La diputada ha defendido la actuación del Ejecutivo regional, afirmando que ha estado orientada a "priorizar ante todo y sobre todo la seguridad de los pacientes y la atención de calidad", mientras "sigue trabajando para que a la mayor brevedad posible esa unidad de hospitalización breve esté abierta cuanto antes".

Además ha reivindicado la gestión del Gobierno de Castilla-La Mancha desde 2015 apuntando que hoy se cuenta "con la mayor plantilla de profesionales que ha tenido nunca el Hospital Mancha Centro de Alcazar de San Juan".

FERNÁNDEZ SANZ ACUSA A LA OPOSICIÓN DE HACER "DEMAGOGIA" CON "UN DEBATE ABSOLUTAMENTE TÉCNICO"

Tras los grupos parlamentarios, ha intervenido el consejero de Sanidad de la Junta, Jesús Fernández Sanz, ha acusado a la oposición de hacer "demagogia" de "convertido un debate absolutamente técnico en materia de salud mental, en este caso en el Área de Mancha Centro".

Así, el consejero ha aludido a los problemas estructurales de disposición e incorporación de especialistas psiquiátricos, defendiendo los esfuerzos de la Administración regional para formar e incorporar al mayor número posible.

"Tenemos un problema claro con el número de psiquiatras en España, en Castilla-La Mancha y en Mancha Centro. Claro que lo tenemos y no podemos obviar", ha señalado Fernández Sanz.

Sin embargo, ha declarado que "claro que vamos a volver a la normalidad en Mancha Centro con la salud mental". "Las gestiones son firmes para recuperar la normalidad", ha asegurado.

"Estamos en conversaciones para poder tener y llenar esa plantilla", ha concluido el titular de Sanidad de Castilla-La Mancha, añadiendo que "nuestro objetivo es seguir garantizando las prestaciones, todas las prestaciones existentes, y abrir lo que está cerrado, no toda la unidad, porque no toda la unidad está cerrada".

RESOLUCIÓN EN APOYO AL GERENCIA DE ALCÁZAR

El debate ha concluido con la aprobación de una propuesta de resolución del PSOE en la que se reconoce la labor de los profesionales de área y se apoyan los esfuerzos de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan para incorporar al personal necesario para la reapertura de la unidad de hospitalización breve del área de salud mental, con el apoyo de los 16 diputados del PSOE, frente a los 15 votos en contra de PP y Vox.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox ha visto rechazada su propuesta de resolución, que reclamaba la reapertura "de todos los servicios vinculados a la misma, en particular las urgencias de salud mental, la unidad de ingreso, la media estancia y las consultas y el servicio infantojuvenil, así como a la contratación urgente de profesionales sanitarios necesarios para la salud mental", con los votos en contra de 16 del PSOE, frente a los 15 votos a favor de PP y Vox.

También ha sido rechazada la propuesta del Partido Popular, por el rechazo de los 16 votos del PSOE frente a los 15 a favor de PP y Vox, que introducía, junto a la reclamación de reapertura de la unidad y la contratación de personal, la finalización de la Residencia Comunitaria, así como la elaboración de un Plan Integral de Salud Mental en el área.