Preocupación en PSOE Guadalajara por si Ferraz sustituye a Esteban por Daniel Jiménez como 'número 1' al Congreso

El secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido; la alcaldesa de Sigüenza y parlamentaria regional, María Jesús Merino; y el actual alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban. - PSOE

GUADALAJARA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diferentes miembros del Comité Provincial del PSOE de Guadalajara han expresado a Europa Press su preocupación ante la posibilidad de que Ferraz tumbe la candidatura de Rafael Esteban al Congreso de los Diputados para colocar a Daniel Jiménez, exconcejal del Ayuntamiento de Guadalajara y actual director adjunto del Gabinete del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como número 1 de la lista al Congreso.

El PSOE Guadalajara celebraba ayer una reunión de su Comisión Ejecutiva Provincial y, posteriormente, del Comité Provincial, en la que se aprobaban, por aclamación, las candidaturas socialistas al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Guadalajara. Esta propuesta será elevada ahora a la dirección regional y, posteriormente, a la Comisión de listas federal, que es quien debe dar, en última instancia, luz verde a las mismas.

Los socialistas de Guadalajara propusieron este miércoles que el actual alcalde de Marchamalo y secretario de Organización provincial del PSOE de Guadalajara, Rafael Esteban, sea quien encabece la lista al Congreso. La candidatura al Senado será liderada por la alcaldesa de Sigüenza y parlamentaria regional, María Jesús Merino. Ambos han obtenido el cien por cien del apoyo de las 28 agrupaciones socialistas de la provincia de Guadalajara, según las actas del Comité consultadas por Europa Press.

Un día después, distintos miembros del Comité Provincial muestran su preocupación y su "tremendo malestar" ante la posibilidad de que Ferraz tumbe unas listas electorales cuyos líderes fueron refrendados con el 100% del Comité Provincial.

Un Comité Provincial que expresó su "indignación" por que no se pudiera respetar la decisión de la militancia, del 100% de sus agrupaciones y de la aclamación del Comité, ante una figura "muy discutida" en la provincia de Guadalajara, según han manifestado estas fuentes en relación a Daniel Jiménez.

Algunas de estas fuentes han expresado que ni siquiera conocen a Daniel Jiménez y otras a que "lleva más de diez años sin involucrarse en las dinámicas del partido y que fue fuente de discusión y conflicto en etapas anteriores".