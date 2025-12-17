El presupuesto de Diputación de Guadalajara crece un 7% en 2026 con 97,5 millones, incluyendo más servicios para pueblos

Presentación de los presupuestos de la Diputación de Guadalajara. - ADRIAN LOEJ

GUADALAJARA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara tendrá en 2026 un presupuesto de 97,5 millones de euros, un crecimiento respecto al ejercicio anterior del 7,01%, que se traduce en una ampliación de los servicios que la Diputación presta a los pueblos de la provincia de Guadalajara y en varias líneas novedosas tanto de inversiones como de programas de apoyo a distintos sectores y entidades.

Estos presupuestos anuncian también para 2026 la apertura definitiva y entrada en funcionamiento del nuevo Parque de Bomberos de Sacedón, construido durante el primer gobierno provincial de José Luis Vega tras muchos años de demoras en el proyecto.

El próximo año se incorporarán los bomberos que van a prestar servicio en el parque de Sacedón, lo que tiene su reflejo en el presupuesto del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CEIS) y en un aumento del 44,23% de las aportaciones de la Diputación para su sostenimiento, tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

El presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha presentado el proyecto presupuestario para el próximo año acompañado por los cuatro vicepresidentes y en presencia de todos los diputados y diputadas del equipo de Gobierno, que se traduce en 6,3 millones de euros más.

Vega ha destacado que estos presupuestos profundizan "en más servicios y más inversiones para los pueblos de la provincia, distribución de recursos atendiendo a las necesidades que se detectan para ser más eficaces en el apoyo a los ayuntamientos, refuerzo de los servicios públicos y medidas para dinamizar económica y socialmente las zonas rurales".

DESGLOSE DE PARTIDAS

Los capítulos de inversiones suman 30,1 millones de euros, lo que representa el 30,88% del total. Vega ha subrayado que en estos presupuestos no están consignados los más de 18 millones de euros que se destinan a la convocatoria anticipada del FIM 2026 y a la construcción del nuevo vaso de vertido en la planta de residuos de Torija, por estar ya imputados a los presupuestos anteriores.

Destaca el incremento de las partidas para conservación de carreteras provinciales (5,7 millones de euros), que incluyen 700.000 euro para la circunvalación de Sigüenza, para el Plan Provincial de Obras y Servicios que en 2026 llegará a 120 pueblos con una dotación de 5.467.000 euro y para el Plan de Caminos Vecinales que, con 1,2 millones de euros, aumenta su dotación un 33% y 300.000 euros en comparación con el año 2025.

También figuran en este capítulo VI de inversiones reales: el Plan de Mejora de Accesos a Núcleos de Población (1 millón de euros), el Plan de Asfaltado (700.000 euro), el Plan de Obras Hidráulicas (500.000 euro), una partida de 450.000 euro para la rehabilitación del inmueble adquirido para albergar el Centro de Innovación Territorial de la Provincia, otra de 500.000 euro para las reformas que deben realizarse en el Polideportivo San José y 250.000 euro para el sistema de digitalización de carreteras provinciales que va a implantar la Diputación.

El capítulo VII, con el que la Diputación financia cada año numerosas inversiones en los pueblos de la provincia a través de convocatorias de subvenciones y de convenios con ayuntamientos y otras entidades, crece en el presupuesto de 2026 un 58,5% hasta una dotación de 10,6 millones de euros. Como principal novedad, hay una nueva línea de inversiones municipales para la que se han consignado 3 millones de euros.

Tal como ha explicado Vega, a los convenios con el Obispado de Sigüenza-Guadalajara se destinan en 2026 un total de 2,3 millones de euros, un 64,3% más que en el presupuesto inicial de 2025, que se desglosan en 1,4 millones para rehabilitación de iglesias, 400.000 euro para restauración de patrimonio artístico y 500.000 euro que, de forma específica, se destinan a la rehabilitación y posterior uso como museo de la iglesia de San Martín, de Molina de Aragón.

Igualmente, se consignan en este mismo capítulo un total de 475.000 euro para convenios con varios ayuntamientos dirigidos a restaurar patrimonio histórico y monumental: palacio y aljibe de Puebla de Valles, un torreón en Zorita de los canes, el castillo de Pioz y la muralla de Hita. También se incluyen en el capítulo VII dos líneas de ayudas al sector ganadero de la provincia, dotadas en total con 375.000 euro y se mantienen y consolidan otras convocatorias de subvenciones puestas en marcha por la Diputación a partir de 2020, como los 700.000 euro que se destinan a financiar inversiones de trabajadores autónomos y microempresas en sus pequeños negocios rurales o los 300.000 euro para infraestructuras agrarias de uso común.

VIDEOVIGILANCIA

El servicio de mantenimiento de los puntos de cámaras de vídeo vigilancia instalados en los accesos rodados a pueblos de la provincia se incluye en las cuentas, con 1,4 millones de euros.

También en estos capítulos se incluyen el programa de atención socio-nutricional 'Como en Casa' para personas mayores o en situación de vulnerabilidad residentes en pueblos de la provincia, que en 2026 contará con una financiación de 2,1 millones de euros, el Plan de Empleo que el Gobierno regional desarrolla en los pueblos con una aportación de 1,3 millones de euros por parte de la Diputación, la financiación del Plan Corresponsables para pueblos menores de 10.000 habitantes a lo que la Diputación destina 550.632,17 euro y una dotación económica de 1 millón de euros para el servicio de Transporte Sensible a la Demanda.

Igualmente, en estos capítulos es donde está consignado el mantenimiento de los cajeros automáticos instalados en pueblos carentes de servicio bancario, con una inversión anual de más de 600.000 euro y tres partidas novedosas para 2026: una de 260.000 euro para estudios técnicos en relación con el proyecto de conseguir la declaración de Zona Franca para el Corredor del Henares, 150.000 euro para una convocatoria de subvenciones a campos de lavanda y 100.000 euro para la convocatoria dirigida a ayuntamientos para sufragar actividades relacionadas con el eclipse solar de agosto de 2026. Más aportaciones a los Consorcios de Bomberos y Residuos.

También dentro del capítulo IV se incluyen las aportaciones de la Diputación para el sostenimiento y la prestación de servicios de los Consorcios Provinciales de Extinción de Incendios (CEIS) y de Gestión de Residuos, que en conjunto suman casi 10,6 millones de euros. El CEIS tendrá en 2026 un presupuesto de 13.332.461 euro, aumentando más de 3 millones y casi un 30% respecto al ejercicio de 2025. Este crecimiento presupuestario se debe especialmente al aumento de plantilla del CEIS para la apertura del Parque de Bomberos de Sacedón (un sargento, seis cabos y 18 bomberos) y para mejorar la cobertura del Parque de Bomberos de Azuqueca (seis cabos y seis bomberos más que en la actualidad).

La Diputación absorberá prácticamente todo el crecimiento presupuestario del CEIS, ya que su aportación aumentará en 2026 hasta los 9,6 millones de euros: son casi 3 millones de euros (2.943.735) y un 44,23% más que en 2025 y significa que la Diputación aporta el 72% de todo el presupuesto del CEIS y el 82,79% si solo se tienen en cuenta los ingresos procedentes de transferencias de las entidades consorciadas (11.595.461 euro).

Por el contrario, las aportaciones de los municipios consorciados se mantienen invariables respecto al año anterior. Por su parte, el presupuesto del Consorcio de Residuos en 2026 será de 6.080.260 euro, con una reducción de 620.000 euro respecto a 2025 debido a la disminución de gasto corriente por transporte y tratamiento de residuos. La Diputación aportará a este Consorcio 972.799,29 euro, el 16% de todos sus ingresos, con lo que reducirá el impacto de la actualización de costes de gestión de residuos en las tasas de los ayuntamientos consorciados.