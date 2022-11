El presupuesto de C-LM para el área de Fomento crece en un 45% para el año 2023, hasta llegar a los 436 millones

TOLEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a dedicar a la Consejería de Fomento crece en un 45 por ciento, hasta llegar a los 436 millones, para el año 2023.

Así lo ha puesto de manifiesto el responsable del ramo, Nacho Hernando, en su comparecencia en las Cortes regionales para dar cuenta del presupuesto de su área para 2023.

Asimismo, ha explicado que el año que viene se van a destinar 194,9 millones de euros para las políticas de vivienda, es decir, "cinco veces más que lo que destinaba el PP en su último año de legislatura". Y a lo largo de 2023, ha avanzado, se van a desarrollar una docena de convocatorias que ya se han lanzado en este año. De hecho, ha dicho, se están ya valorando ayudas para más de 8.200 viviendas en toda Castilla-La Mancha.

Con respecto al área de Carreteras, Hernando ha asegurado que se mantiene un presupuesto cercano a los 100 millones de euros. Así, ha avanzado obras que se van a realizar en 2023 como las actuaciones, en la provincia de Albacete, en la carretera entre Nerpio y el límite de Murcia por valor de 5,9 millones de euros y en la CM-3262 entre Cancarix y Agramón por valor de 1,7 millones de euros.

Por su parte, en la provincia de Ciudad Real se van a acometer obras en la CM-4106 entre Anchuras y el límite de Badajoz con una inversión de 3,5 millones de euros y la CM-3167 en el acceso a Herencia por valor de 1,1 millones de euros.

En la provincia de Cuenca, se actuará en la CM-3101 entre Hontanaya y Osa de la Vega, con obras que tendrán una inversión de 3,1 millones de euros; en la CM-3009 entre Saelices y Almonacid por valor de 1,9 millones de euros; y, además, se acometerán las obras de una glorieta de la CM-2202 en Motilla del Palancar con una inversión de 370.000 euros; una intersección en la CM-3112 con la N-310 en San Clemente con una inversión total de 414.000 euros y una glorieta en CM-310 en Saelices con una inversión total de 243.000 euros.

Asimismo, en Guadalajara se actuará en la CM-1053 en La Toba, con una inversión total de tres millones de euros; se destinarán 900.000 euros para la rehabilitación del firme de la Ronda Norte de Guadalajara; y se destinarán 600.000 euros en la CM-200 entre Almonacid de Zorita y Albalate de Zorita, en un tramo total de tres kilómetros.

Por lo que respecta a la provincia de Toledo, se acondicionará el tramo entre la CM-4167 y la N-401 a su paso por Urda; se destinarán 1,5 millones de euros entre Méntrida y el límite con Madrid; y 1,6 millones de euros en la CM-4100 entre Oropesa y El Puente del Arzobispo. Asimismo, se licitarán las obras de la Travesía de la CM-4009 en La Puebla de Montalbán, que tendrá una inversión total de un millón de euros; se firmarán los contratos para la construcción de tres glorietas en Pulgar, Madridejos y Carranque, con una inversión total de 800.000 euros, y se licitará el primer tramo de la variante de Fuensalida, con una inversión de 2,26 millones de euros en una infraestructura que va a suponer una inversión total de diez millones de euros.

ÁREA DE TRANSPORTES

En materia de Transportes, se destina un 44 por ciento más de presupuesto, aumentando en 21,5 millones de euros el de 2022. En 2023, se destinarán más de 70 millones de euros a este apartado, es decir, "casi siete veces más que el Partido Popular".

En este sentido, ha hecho referencia a las ayudas para la transformación de flotas. Asimismo, ha asegurado que se destinarán 4,75 millones a ayudas a la digitalización de empresas del transporte y se aumentará en seis millones de euros destinados al mantenimiento y mejora de los servicios de transporte regular.

En relación a los servicios, se pondrá en marcha el Transporte Sensible a la Demanda en el Campo de Montiel por valor de 663.000 euros y se presentarán los nuevos proyectos pilotos de transporte sensible a la demanda de Sierra Norte, Molina de Aragón y La Jara. También se presentarán los nuevos servicios ASTRA en la ciudad de Albacete; y se pondrán en marcha cuatro nuevos ASTRA en Pioz-El Pozo-Chiloeches, Ajofrín-Sonseca-Burguillos, Cazalegas y Mejorada-Segurilla.

En lo que respeta a Infraestructuras, el consejero de Fomento ha explicado que en el primer trimestre del año se presentarán las obras de los remontes mecánicos en Cuenca; se sacará a licitación la Pasarela entre Ciudad Real y Miguelturra con una inversión de seis millones de euros; habrá una nueva estación de autobuses tanto en Tomelloso como en Manzanares; se presentará el nuevo proyecto de la Estación de Autobuses de Guadalajara; y se construirá una vía ciclista entre Puertollano y Argamasilla de Calatrava.

En cuanto al área de Urbanismo, se seguirán ejecutando las obras de rehabilitación del Paseo del Bosque de Puertollano, y se concluirán todas las infraestructuras del PSI de 'El Terminillo. Por último, ha indicado que en Talavera de la Reina se destinarán 1,4 millones de euros para llevar a cabo la expropiación de los terrenos y el inicio de las obras de urbanización del Plan de Singular Interés que persigue crear un área de suelo industrial que consoliden e impulsen el crecimiento de la Ciudad de la Cerámica.

PP Y PSOE

De su lado, la diputada del Partido Popular María Roldán ha denunciado la falta de inversión que hay en materia de Fomento desde que Emiliano García-Page preside la región y prueba de eso es "que los castellanomanchegos no están nada contentos porque hay muchas infraestructuras históricas paralizadas".

Durante su intervención ha señalado que el tiempo se agota y la ciudadanía no puede aguantar las excusas que desde el Gobierno regional se ponen "para no invertir en lo que se tiene que invertir". En ese sentido, ha apuntado que año tras año las promesas se incumplen y ya es hora "de que no se nos tome el pelo ya que hay un déficit de inversión en obra pública, carreteras, transporte e infraestructuras porque no se apuesta por ellas".

El responsable de esta falta de partidas presupuestarias no es otro, ha agregado, que "Page, que pasará a la historia por ser el presidente de Castilla-La Mancha que menos inversión ha realizado en materia de Fomento, pero lo más grave de todo es que hay infraestructuras que son de competencia regional en las que no ha invertido ni un euro".

Por su parte, la portavoz de Fomento del grupo socialista en las Cortes, Marisa Sánchez, ha destacado el compromiso del Gobierno de Page en materia de vivienda y transporte con medidas "muy importantes" para ayudar a la ciudadanía en la actual situación económica derivada de la crisis energética y la inflación, con un incremento "notable y significativo" en dichas áreas.

Sánchez ha explicado que las cuentas públicas de Fomento para el año que viene se duplicarán hasta los 435 millones de euros.

De este modo, la parlamentaria socialista ha detallado que en materia de vivienda se van a invertir unos 200 millones de euros, especialmente, para ayudas para el alquiler, al objeto de "apoyar a las familias que peor lo están pasando" y a jóvenes que buscan un apoyo a su emancipación o mujeres víctimas de violencia de genero.