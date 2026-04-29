La previsión de ocupación hotelera supera el 71% para el puente de mayo en C-LM, 75% en alojamientos rurales

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha asistido al acto de entrega de los Premios Nacionales de Comercio Interior. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico de Castilla-La Mancha encara el puente del inicio del mes de mayo con buenas perspectivas de ocupación hotelera y rural en la región, en espera de que las reservas de última hora puedan elevar las cifras que prevé el sector.

Así lo ha señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, al respecto de la encuesta de previsión de ocupación que el Ejecutivo autonómico ha hecho en el sector, y que eleva la ocupación prevista en hoteles de la región por encima del 71%, y supera el 75% en los alojamientos de turismo rural, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

"Tenemos unas perspectivas muy positivas para este puente, que pueden ser incluso mejores con las reservas de última hora", ha señalado la consejera al tiempo que ha animado a las personas que aún tienen que decidir su destino para estos días a que viajen a conocer Castilla-La Mancha. Patricia Franco ha detallado además que, en provincias como Albacete y Toledo, los alojamientos rurales están a punto de colgar el cartel de completo para los días 1, 2 y 3 de mayo; mientras que la ocupación hotelera es muy superior a la media regional en provincias como Toledo y Cuenca.

Así, en alojamiento hotelero, la previsión de ocupación que el sector ha reflejado en la encuesta del Gobierno regional es del 71,5% en el conjunto de Castilla-La Mancha, con una ocupación prevista de más del 60% en la provincia de Albacete, del 69% en la de Ciudad Real, del 73,6% prácticamente en la provincia de Cuenca, del 68% en Guadalajara y superior al 86% en la provincia de Toledo.

En turismo rural, los alojamientos de la región tienen una previsión de ocupación por encima del 75% en el conjunto de Castilla-La Mancha, que alcanza prácticamente el 100% en la provincia de Albacete, supera el 70% en la de Ciudad Real, llega al 64,3% en la provincia de Cuenca, por encima del 47% en la de Guadalajara y que se eleva al 94% en la provincia de Toledo.