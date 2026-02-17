El proceso de admisión de alumnos para el curso 2026-2027 en C-LM contará en 110.500 plazas vacantes

El consejero de Educación, Amador Pastor, acompañado por la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Marta Torrecilla (i), y la directora general de Innovación Educativa y Centros, Mariló Pérez (d). - PIEDAD LOPEZ

El proceso de admisión de alumnos para el próximo cursos 2026-2027 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha contará con un total de 110.500 plazas y como novedad se materializará la disminución de ratios en el segundo curso de Educación Primaria.

Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, que ha detallado que de esas 110.500 vacantes, 29.144 son para el Segundo Ciclo de Educación Infantil, 33.844 para Educación Primaria, 28.294 para Educación Secundaria Obligatoria y 19.218 para Bachillerato.

Las solicitudes se podrán empezar a presentar desde el 23 de febrero hasta el 9 de marzo para las etapas del Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y para el Bachillerato; mientras que la convocatoria para Formación Profesional se espera para el mes de mayo.

Siguiendo con las fechas, el consejero ha detallado que el 23 de abril se publicará el baremo provisional --la puntuación que se asigna al alumno y con la que concurre a la asignación de destino--, que se hará definitivo el 28 de mayo. La primera adjudicación provisional será el 29 de mayo y tendrá carácter definitiva el día 26 de junio.

"A partir de ahí comienza el periodo de matriculación, que es el que ratifica la entrada a los centros educativos", ha manifestado el consejero, que ha concretado que en las enseñanzas no obligatorias será entre el 29 de julio y el 2 de julio, mientras que en el caso del Bachillerato será entre el 1 y el 3 del mes de julio.

Para todas aquellas personas que no puedan concurrir en este proceso ordinario, se establece también un proceso de admisión con carácter extraordinario que comenzará a partir del día 9 de julio. "En este caso, las vacantes que se ofertarán serán las que hayan quedado sin ocupar en este proceso ordinario", ha agregado Pastor.

SOLICITUDES

En cuanto a las solicitudes, el consejero ha detallado que, como todos los años, se podrán presentar de forma telemática a través del formulario disponible en la plataforma Educamos, que da la posibilidad de marcar hasta seis centros educativos en función de las preferencias que se tengan por cada uno de ellos.

Así, tras agradecer a los centros educativos y a los equipos directivos de la región que durante estos días vayan a hacer jornadas de puertas abiertas, ha indicado que toda la información estará disponible en el portal de Educación de Castilla-La Mancha.

Como todos los años, todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma dispondrán de una guía que también estará alojada en el portal de Educación de Castilla-La Mancha "para hacer mucho más sencillo" la cumplimentación del formulario del proceso de admisión. Y a todo ello se sumará una campaña en redes sociales por parte de la Consejería.

NOVEDADES

Con todo, ha destacado el consejero de Educación que una de las novedades del proceso de admisión del próximo curso, amén al acuerdo firmado por la Junta con los sindicatos, es la bajada de ratio en Segundo de Educación Primaria.

En este sentido, el consejero ha querido reflejar "la realidad" en las aulas de Castilla-La Mancha, para indicar que el 83,15 por ciento de las mismas tienen menos de 20 alumnos en Primero de Educación Primaria. "Si nos vamos al nivel de tres años, el 83,31 por ciento de nuestras aulas cuenta con menos de 20 alumnos", ha dicho.

Durante su comparecencia, Pastor ha destacado que este proceso ha permitido a lo largo de los años garantizar "un alto porcentaje" de alumnado que consigue en plaza en su primera petición. Así, el pasado curso el 94,84 por ciento del alumnado de la región obtuvo plaza en su primera petición.

"Si hacemos el estudio con respecto a la primera y la segunda petición en este proceso de admisión, llegamos a casi un 98 por ciento de familias que obtuvieron centro educativo en su primera y segunda petición, en concreto un 97,88 por ciento", ha argumentado.

Unos datos que también ha ofrecido por provincias para indicar que en algunas el porcentaje de alumnos con plaza en su primera opción se aproxima al cien por cien, como es el caso de Cuenca y Guadalajara donde el 99 por ciento del alumnado consiguió plaza en sus primeras peticiones.