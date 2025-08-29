PSOE afea el "populismo" del PP y destaca un inicio de curso político con Gobierno de Page centrado en progreso de C-LM

TOLEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Análisis y Estudios Estratégicos del PSOE de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha criticado este viernes el "populismo" del presidente regional del PP, Paco Núñez, y ha destacado un inicio del curso político centrado en el progreso de Castilla-La Mancha con el Gobierno de Emiliano García-Page.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Mora ha destacado el buen ritmo y el crecimiento económico que mantiene Castilla-La Mancha y ha valorado el aval por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a las previsiones macroeconómicas de la región para 2026 de cara a la elaboración de los próximos presupuestos regionales, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Nos avalan y nos dicen que los niveles de crecimiento previsto para el próximo año están dentro de un orden, de un 1,9 % del PIB, y avalan también la previsión que habíamos hecho para este año del 2,4 % de incremento del PIB", ha destacado Mora, lo que, ha asegurado, refleja que "Castilla-La Mancha va bien" y cuenta con un Gobierno que "funciona".

Del mismo modo, y puesto que los nuevos presupuestos de la comunidad autónoma se volverán a dirigir a la mejora de los servicios públicos como la sanidad y la educación, Mora se ha referido al comienzo del curso escolar.

Y ha subrayado que Castilla-La Mancha sea "la región donde menos esfuerzos hacen las familias a la hora de llevar a los niños al cole y además se contratan más profesores, lo cual viene a decirnos que vamos por el buen camino, estamos hablando de en torno a 530 docentes más".

Asimismo, ha recalcado que la región arranca también después de agosto "con una buena puntuación en la gestión de los servicios sociales, muy particularmente en lo referido a la atención a la dependencia, igual que la teleasistencia".

A juicio de Mora, y con estas noticias, "nos tenemos que sentir orgullosos de tener un gobierno de progreso, que funciona, que llega a la gente, y que resuelve", y ha recordado, en un mes de agosto con terribles incendios en nuestro país, la acción de prevención y extinción en Castilla-La Mancha que hace "que la gestión del Gobierno regional ha sido ejemplar".

"Las actuaciones preventivas y las medidas que se imponen cuando llega el calor. Nosotros no hemos sido gran noticia y los incendios que ha habido, afortunadamente, han sido atajados en el menor tiempo posible y además nuestra gente que lucha contra incendios también han sido capaces de aportar ayuda a comunidades autónomas que los han sufrido", ha concluido, lamentando, en este punto, también el "populismo y la demagogia" de la oposición del PP de Núñez.