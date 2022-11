PSOE afea a PP y Vox el dejar "solos" a Page y a la sociedad de C-LM en un acuerdo "histórico" para el Tajo

TOLEDO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, ha celebrado este miércoles el "acuerdo histórico" para aumentar los caudales ecológicos del Tajo y reducir más aún los trasvases desde el río, si bien ha lamentado que el presidente regional, Emiliano García-Page, y la sociedad castellanomanchega hayan "estado solos" en la defensa del agua, frente "a la coalición PP y Vox" en Castilla-La Mancha que ha reclamado más agua para el Levante, en contra de los intereses de la región.

Gutiérrez, en una rueda de prensa conjunta con la diputada socialista Diana López en la sede regional del PSOE, ha manifestado que desde Castilla-La Mancha están "tremendamente contentos por esta victoria" que, entre otras cosas, va a permitir que todos los años haya 105 hectómetros cúbicos menos trasvasados del Tajo al Levante, un aumento significativo del agua embalsada en la cabecera y un mayor caudal del río a su paso por Toledo y Talavera, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Esta es una batalla de la tierra, pero es una batalla que hemos ganado al Levante, al PP y a Vox también en Castilla-La Mancha, porque no se puede querer representar a esta tierra sin quererla y no se puede querer o decir que se la quiere si no se la defiende", ha afirmado el dirigente socialista.

Gutiérrez ha criticado así que ambos partidos políticos hayan estado continuamente "en contra de los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua", presentando y apoyando enmiendas en el Congreso de los Diputados para tratar de rectificar el plan hidrológico de la cuenca del Tajo, solicitando más trasvases y, por tanto, menos agua para la región.

En este sentido, ha recordado que el Tribunal Supremo respaldó en varias sentencias los caudales ecológicos aprobados para el río Tajo, en los mismos términos que siempre ha defendido el Gobierno autonómico, y ha censurado que la respuesta tanto del PP como Vox haya sido "presionar desde sus partidos y sus gobiernos autonómicos" para que se corrigiesen, en favor de sus intereses y no los de Castilla-La Mancha.

Ha insistido en que ha sido una batalla ganada desde la región, "sin ninguna duda y en todos los frentes", a pesar "de haber tenido a la coalición del PP, de Vox y del Levante en contra de los intereses de Castilla-La Mancha" y en contra de la permanente y clara posición del Gobierno de Page para defender el agua para la comunidad autónoma.

"NO VAN CON EL EQUIPO DE C-LM"

Sin embargo, ha dicho sentirse "tremendamente triste" por comprobar cómo, una vez más, en la defensa del agua en Castilla-La Mancha "hemos estado solos, sin el apoyo de ningún otro partido político", al tiempo que ha lamentado que los dirigentes del PP y Vox en la región "ni se alegren ni se enfaden" por este acuerdo para el Tajo.

"Cuando mete un gol tu selección, ¿no lo celebras? Y cuando le meten un gol a tu selección, ¿no te pones triste?", ha apuntado el dirigente socialista, quien ha afirmado que "cuando el PP ni Vox ni se alegran ni se enfadan con una victoria de Castilla-La Mancha, lo que demuestran es que no son de esta selección, que no son de esta región, que no van en este equipo".

Por otro lado, Gutiérrez ha afeado al candidato regional del PP, Paco Núñez, su "ausencia continua" en el debate del agua y se ha preguntado "dónde han estado escondidos" los dirigentes de este partido en Castilla-La Mancha, que "en vez de ayudar a su tierra, están callados en las doctrinas del partido que beneficiaban exclusivamente al Levante en contra del Segura, del Júcar, del Alto Guadiana y del Tajo".

Asimismo, ha censurado la postura del PP y de Vox reclamando una política intermedia en materia de agua, porque, realmente, "eso significa que Castilla-La Mancha tenga menos y que el Levante tenga más".

"Lo triste es que, por primera vez, hemos conseguido que haya menos para el Levante y más para Castilla-La Mancha y el PP y Vox en Castilla-La Mancha lo que dicen es que no, que hay que encontrar un punto intermedio y que lo que habéis conseguido es mucho y, por tanto, hay que quitar un poquito a Castilla-La Mancha para darle un poquito más al Levante", ha lamentado.



MÁS AGUA DEL TAJO PARA TOLEDO Y TALAVERA

Por su parte, la diputada socialista Diana López ha celebrado también el acuerdo para el río Tajo, ya que supone "más agua para Toledo y más agua para Talavera", permitiendo que haya "más del doble de caudal de la media de los años de Rajoy".

Ha valorado que se trata también de "un punto de inflexión en materia de agua para toda nuestra región" gracias a las "continuas y justas" reivindicaciones del Gobierno regional durante los últimos años para lograr a Castilla-La Mancha se la tuviese en cuenta en la gestión del Tajo y la sostenibilidad del río.

"Por fin se nos ha dado la razón y por fin han dado fruto toda esa lucha todos esos esfuerzos, todas esas conversaciones y esos diálogos, por fin se atienden a las peticiones en materia hídrica para Castilla-La Mancha y se dará cumplimiento a lo que dicen nuestros tribunales", ha concluido.