El PSOE afea a Velázquez no haber intensificado la limpieza en la zona industrial de Toledo tras la DANA

TOLEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Toledo Laura Villacañas ha denunciado "la desidia, la dejadez y falta de previsión y de actuación" del equipo de Gobierno de Carlos Velázquez, "parálisis" que, según ha alertado, "está agravando los problemas que sufren los empresarios y trabajadores del Polígono que han visto cómo la situación de sus centros de trabajo se ha agravado con las lluvias caídas este fin de semana por la falta de limpieza en la zona tras la DANA de hace quince días".

Villacañas ha recordado que la pasada semana el Grupo Socialista ya alertó de la situación de varias calles del Polígono que permanecían sin limpiar tras las lluvias del día 3, lo que estaba perjudicando "gravemente" a los empresarios de la zona. Igualmente, Velázquez se reunió con los representantes de los empresarios para conocer la situación.

No obstante, y a pesar de que la previsión para este fin de semana apuntaba a lluvias en Toledo, "el equipo de Gobierno de Carlos Velázquez no ha movido un dedo en todo este tiempo, no ha intensificado las labores de limpieza, no ha saneado los imbornales que permanecen cegados y no ha garantizado el acceso a las empresas", ha denunciado, según informa el partido.

"Esto demuestra una clara falta de previsión por parte del Gobierno de Velázquez, una absoluta desidia, una falta de respuesta y una grave irresponsabilidad que está agravando la situación de las compañías, las pymes y los trabajadores que realizan su actividad en la zona industrial", ha condenado.

Por todo ello, el Grupo Socialista vuelve a pedir a Carolos Velázquez "que despierte de una vez, que en lugar de grabarse videos y hacerse fotos ponga a trabajar a sus concejales, ponga a disposición los recursos necesarios y coordine los servicios para garantizar la actividad y que las empresas afectadas puedan reanudar su actividad cuanto antes".